Παναθηναϊκός: Ο λόγος που ο Αταμάν επέλεξε Μπαλτσερόφσκι

Ο Παναθηναϊκός θα επιχειρήσει να ισοφαρίσει τη σειρά στο ΣΕΦ για να πάρει ξανά το πάνω χέρι για το πρωτάθλημα. Οι «πράσινοι» είχαν εξασφαλίσει το πλεονέκτημα έδρας από την κανονική περίοδο, ωστόσο ο Ολυμπιακός με το «break» στο ΟΑΚΑ πήρε αυτός το αβαντάζ. Ο Εργκίν Αταμάν σχεδιάζει πως θα φύγει η ομάδα του με το διπλό από το Φάληρο και ήδη πραγματοποίησε μια αλλαγή.

