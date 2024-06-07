Τον προβληματισμό και την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι ορισμένες ομάδες που αναζητούσαν προπονητή δεν σκέφτηκαν τον ίδιο, φανέρωσε σε δηλώσεις του στο ιταλικό «Sky Sports» ο Μαουρίτσιο Σάρι.



Ο 65χρονος προπονητής, ο οποίος έχει στα χέρια του μια πλουσιοπάροχη πρόταση από τον Παναθηναϊκό και αναμένεται σύντομα η απάντησή του, τόνισε πως η Μίλαν και η Φιορεντίνα ήταν δύο πρότζεκτ που θα του άρεσαν, αλλά δεν καταλαβαίνει γιατί δεν κλήθηκε να συζητήσει μαζί τους ούτε για 15 λεπτά…



Παράλληλα, σημείωσε πως γνωρίζει ότι αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να βρει κάποια πρόταση από ιταλικό σύλλογο και η μοναδική επιλογή του είναι το εξωτερικό, αλλά δυσκολεύεται να φύγει από τη χώρα του.



Αρχικά μίλησε για το ενδεχόμενο επιστροφής τους στους πάγκους: «Ελπίζω το συντομότερο δυνατό, πέρασα δύο μήνες που είχα οικογενειακά προβλήματα και χρειαζόμουν ξεκούραση, δεν είχα μεγάλη νοσταλγία για το ποδόσφαιρο. Τώρα, η επιθυμία μου είναι να επιστρέψω και μπορεί αυτό να συμβεί μέσα στους επόμενους δύο μήνες. Αυτή τη στιγμή το να βρω μία λύση από την εγχώρια αγορά είναι δύσκολο, αλλά δυσκολεύομαι κιόλας να φύγω για το εξωτερικό»



Για να αναφερθεί στη συνέχεια στον προβληματισμό που του προκάλεσε πως δεν τον προσέγγισαν διάφορες ομάδες από την Ιταλία... «Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο πρέπει να αναρωτηθώ. Δεν θα σας κρύψω ότι μερικά κλαμπ που δεν με αναζήτησαν με άφησαν λίγο απογοητευμένο, κάποιες καταστάσεις να σας πω την αλήθεια... Δεν λέω ότι έπρεπε να το κάνουν, αυτές είναι επιλογές που πρέπει να κάνει ένας σύλλογος, αλλά νομίζω ότι ήταν απαραίτητο να με ακούσουν τουλάχιστον για ένα τέταρτο... Είναι κάτι που δεν μπορώ να επηρεάσω ή μάλλον μπορώ να επηρεάσω αν καταλάβω γιατί».



Στη συνέχεια ρωτήθηκε για το αν εννοεί τις Μίλαν και Φιορεντίνα που δεν μπήκαν στη διαδικασία να έχουν ένα ραντεβού μαζί του… «Δεν θα αναφέρω ονόματα, αλλά είναι δύο περιπτώσεις που κατά τη γνώμη μου ήταν κατάλληλες για μένα», απάντησε ο Ιταλός τεχνικός.



Έπειτα, ο Σάρι αναφέρθηκε και στην άφιξη του Κόντε στη Νάπολι: «Θα πρέπει να περάσουν από μια διαδικασία με μια ριζική αλλαγή στον τρόπο παιχνιδιού τους. Ευτυχώς, ο Κόντε είναι πολύ γρήγορος σε αυτές τις καταστάσεις για να μεταφέρει τη νοοτροπία του και τον τρόπο παιχνιδιού του. Επομένως δεν τους βλέπω εκτός της πρώτης τριάδας... Αν μου λείπει λίγο η Νάπολη; Πολύ…».



Κλείνοντας, ο Ιταλός κόουτς μίλησε για τη διαπραγμάτευση με τη Σεβίλλη: «Υπήρχε μια μικρή διαπραγμάτευση αλλά είχαν διαφορετικές ανάγκες από τις δικές μου, οπότε δεν προχώρησε ιδιαίτερα».



«Η αποχώρηση από την Τσέλσι ήταν το μεγαλύτερο λάθος μου. Υπήρχε μια καλή βάση για να μείνω εκεί και να συνεχίσω στον σύλλογο, έκανα ένα μεγάλο λάθος εκείνη τη στιγμή. Κερδίσαμε το Europa League, το έργο ήταν υπέροχο, αλλά ήθελα να επιστρέψω στην Ιταλία, δυστυχώς», τόνισε σε άλλο μέρος της συνέντευξης.

Περισσότερα στον sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.