Με Τσέριν, Βέρμπιτς και Σπόραρ η αποστολή της Σλοβενίας για το Euro 2024

Με έντονο Παναθηναϊκό… χρώμα η αποστολή της εθνικής ομάδας της Σλοβενίας για το Euro 2024.

Και αυτό διότι, σήμερα, Παρασκευή (07/06), ο ομοσπονδιακός τεχνικός της χώρας, Ματίαζ Κεκ, ανακοίνωσε τους 26 εκλεκτούς που θα αποτελέσουν την αποστολή της χώρας στα γήπεδα της Γερμανίας, εκεί όπου η Σλοβενία θα συμμετάσχει στον τρίτο όμιλο, μαζί με Αγγλία, Σερβία και Δανία.

Στις τελικές κλήσεις της ομάδας βρίσκονται και οι τρεις παίκτες του «τριφυλλιού»! Ο λόγος για τους Αντράζ Σπόραρ, Άνταμ Τσέριν και Μπένιαμιν Βέρμπιτς.

