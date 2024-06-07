Λογαριασμός
Με Τσέριν, Βέρμπιτς και Σπόραρ η αποστολή της Σλοβενίας για το Euro 2024

Στην 26μελής αποστολή της εθνικής ομάδας της Σλοβενίας για το Euro 2024 βρίσκεται και οι τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού, Τσέριν, Βέρμπιτς και Σπόραρ

Με έντονο Παναθηναϊκό… χρώμα η αποστολή της εθνικής ομάδας της Σλοβενίας για το Euro 2024.

Και αυτό διότι, σήμερα, Παρασκευή (07/06), ο ομοσπονδιακός τεχνικός της χώρας, Ματίαζ Κεκ, ανακοίνωσε τους 26 εκλεκτούς που θα αποτελέσουν την αποστολή της χώρας στα γήπεδα της Γερμανίας, εκεί όπου η Σλοβενία θα συμμετάσχει στον τρίτο όμιλο, μαζί με Αγγλία, Σερβία και Δανία.

Στις τελικές κλήσεις της ομάδας βρίσκονται και οι τρεις παίκτες του «τριφυλλιού»! Ο λόγος για τους Αντράζ Σπόραρ, Άνταμ Τσέριν και Μπένιαμιν Βέρμπιτς.

