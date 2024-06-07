Ανακατεύει την τράπουλα ο Εργκίν Αταμάν , στην προσπάθειά του να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό στον αποψινό δεύτερο τελικό ανάμεσα στον Παναθηναϊκό AKTOR και τον Ολυμπιακό, προκειμένου να οδηγήσει την ομάδα του στο 1-1!



Με τον Τούρκο τεχνικό του «τριφυλλιού» να επιλέγει να αφήσει εκτός εξάδας των ξένων τον Λούκα Βιλντόσα και να έχει στη διάθεσή του τον Όλεκ Μπαλτσερόφσκι για την αναμέτρηση του ΣΕΦ, κόντρα στους «ερυθρόλευκους».

Αλλάζοντας, επί της ουσίας τους δύο παίκτες, όπως έχει το δικαίωμα να κάνειΑπομένει να δούμε, λοιπόν, αν ο Αταμάν θα αλλάξει και στόχευση στον τρόπο παιχνιδιού του Παναθηναϊκού AKTOR, μεταφέροντας το βάρος στη ρακέτα…

