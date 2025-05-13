Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η λύση της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Ματίας Αλμέιδα! Κάτι λίγο πολύ αναμενόμενο… Το ραντεβού του Μάριου Ηλιόπουλου με τον Αργεντινό τεχνικό το βράδυ της Δευτέρας (12/05) ολοκληρώθηκε μετά από 2,5 ώρες στη Νέα Φιλαδέλφεια και όπως μετέδωσε ο Γιώργος Τσακίρης στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6, απομένουν λεπτομέρειες πια για το τέλος της μεταξύ τους συνεργασίας!

Από την αρχή της συζήτησης των δύο ανδρών, άλλωστε, έγινε ξεκάθαρο πως δεν θα συνεχίσουν μαζί και από εκεί και πέρα η κουβέντα πήγε στην ανάλυση των θέσεών τους και στην κατάθεση των απόψεών τους για το τι δεν πήγε καλά τη φετινή χρονιά, με αποτέλεσμα η ομάδα να καταρρεύσει. Οι δύο άνδρες εξέφρασαν ο καθένας από την πλευρά του τα παράπονά του, υπήρξε, όπως είναι φυσικό και λίγη ένταση, η οποία, ωστόσο, δεν ξέφυγε ποτέ από τα όρια.

Αυτό, λοιπόν, που απομένει, πλέον, είναι να βρεθεί η τελική φόρμουλα, ώστε να κλείσει και επίσημα ένα τεράστιο κεφάλαιο για την ΑΕΚ. Σήμερα Τρίτη (13/05), θα υπάρξουν οι τελικές συζητήσεις και οι σχετικές ανακοινώσεις. Στόχος, όπως έχει προαναφερθεί, είναι το θέμα να κλείσει άμεσα και το διαζύγιο να είναι «βελούδινο».

