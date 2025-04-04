Η μάχη συνεχίζεται στα play off της Super League 2 - Σάββατο και Κυριακή 6 Απριλίου στον ΣΚΑΪ

Η μάχη συνεχίζεται στα play off της Super League 2. Δείτε τους αγώνες ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, τον ΣΚΑΪ HYBRID, το skai.gr/tv/sports και το monobala.gr.

Δείτε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, το Σάββατο 5 Απριλίου στις 15.00, την πρωτοπόρο του Β’ Ομίλου ΚΗΦΙΣΙΑ, που θέλει να κάνει ακόμα ένα βήμα για την άνοδο στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον ΠΑΝΙΩΝΙΟ. Περιγράφει ο Διονύσης Δεσύλλας.

Και την Κυριακή 6 Απριλίου στις 11.45 στον Α’ Όμιλο, η ΑΕΛ θέλει να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί στην εκτός έδρας αποστολή με αντίπαλο τον ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟ. Στην περιγραφή του αγώνα, ο Ευθύμης Χούτας.

Ακόμη, οι συναρπαστικοί αγώνες του Γαλλικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου παίζουν αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ HYBRID και το skai.gr/tv/sports.

Αναλυτικά όλοι οι αγώνες σε ΣΚΑΪ TV, ΣΚΑΪ HYBRID, skai.gr/tv/sports και monobala.gr:

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΧΑΝΙΑ – ΑΕΚ Β’ 13.00 MONOBALA.GR ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ – ASTERAS B’ AKTOR 13.00 MONOBALA.GR ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 15.00 ΣΚΑΪ TV - ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΑΙΓΑΛΕΩ Α.Ο. 15.00 ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ – ΑΝΖΕ 18.00 ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports ΜΠΡΕΣΤ – ΜΟΝΑΚΟ 20.00 ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports ΛΥΩΝ - ΛΙΛ 22.05 ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ – ΑΕΛ 11.45 ΣΚΑΪ TV - ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 11.45 MONOBALA.GR ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΝΕΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ 15.00 MONOBALA.GR ΠΑΟΚ Β’ - ΚΑΒΑΛΑ 15.00 MONOBALA.GR ΜΑΡΣΕΪΓ – ΤΟΥΛΟΥΖ 21.45 ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

