Η μάχη συνεχίζεται στα play off της Super League 2 - Σάββατο και Κυριακή 6 Απριλίου στον ΣΚΑΪ

Η μάχη συνεχίζεται στα play off της Super League 2. Δείτε τους αγώνες ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, τον ΣΚΑΪ HYBRID, το skai.gr/tv/sports και το monobala.gr.
Δείτε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, το Σάββατο 5 Απριλίου στις 15.00, την πρωτοπόρο του Β’ Ομίλου ΚΗΦΙΣΙΑ, που θέλει να κάνει ακόμα ένα βήμα για την άνοδο στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον ΠΑΝΙΩΝΙΟ. Περιγράφει ο Διονύσης Δεσύλλας.
Και την Κυριακή 6 Απριλίου στις 11.45 στον Α’ Όμιλο, η ΑΕΛ θέλει να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί στην εκτός έδρας αποστολή με αντίπαλο τον ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟ. Στην περιγραφή του αγώνα, ο Ευθύμης Χούτας.
Ακόμη, οι συναρπαστικοί αγώνες του Γαλλικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου παίζουν αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ HYBRID και το skai.gr/tv/sports.
Αναλυτικά όλοι οι αγώνες σε ΣΚΑΪ TV, ΣΚΑΪ HYBRID, skai.gr/tv/sports και monobala.gr:
|
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
|
ΧΑΝΙΑ – ΑΕΚ Β’
|
13.00
|
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ – ASTERAS B’ AKTOR
|
13.00
|
ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
|
15.00
|
ΣΚΑΪ TV - ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports
|
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΑΙΓΑΛΕΩ Α.Ο.
|
15.00
|
ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports
|
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ – ΑΝΖΕ
|
18.00
|
ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports
|
ΜΠΡΕΣΤ – ΜΟΝΑΚΟ
|
20.00
|
ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports
|
ΛΥΩΝ - ΛΙΛ
|
22.05
|
ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports
|
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
|
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ – ΑΕΛ
|
11.45
|
ΣΚΑΪ TV - ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports
|
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
|
11.45
|
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΝΕΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ
|
15.00
|
ΠΑΟΚ Β’ - ΚΑΒΑΛΑ
|
15.00
|
ΜΑΡΣΕΪΓ – ΤΟΥΛΟΥΖ
|
21.45
|
ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports
Δείτε το trailer:
- Ο Νίκος Απέργης στο ΟΠΑΠ Game Time: Το προφιτερόλ με τον Πρίντεζη, η διασκευή του Πανταζή και η live εκφώνηση αγώνα
- «Απόλυτος κυρίαρχος στο Μονακό ο ΠΑΟ - Κάτι αντίστοιχο με ό,τι έκανε ο Γκάλης & ο Ντράζεν η εμφάνιση του Ναν»
- Τα μεγάλα ντέρμπι και τα ματς της 2ης αγωνιστικής των πλέι οφ είναι στον bwinΣΠΟΡ FM 94.6
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.