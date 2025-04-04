Λογαριασμός
Η μάχη συνεχίζεται στα play off της Super League 2 - Σάββατο και Κυριακή 6 Απριλίου στον ΣΚΑΪ

Δείτε τους αγώνες ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, τον ΣΚΑΪ HYBRID, το skai.gr/tv/sports και το monobala.gr 

Super League 2

Η μάχη συνεχίζεται στα play off της Super League 2. Δείτε τους αγώνες ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, τον ΣΚΑΪ HYBRID, το skai.gr/tv/sports και το monobala.gr.

Δείτε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, το Σάββατο 5 Απριλίου στις 15.00, την πρωτοπόρο του Β’ Ομίλου ΚΗΦΙΣΙΑ, που θέλει να κάνει ακόμα ένα βήμα για την άνοδο στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον ΠΑΝΙΩΝΙΟ. Περιγράφει ο Διονύσης Δεσύλλας.

Και την Κυριακή 6 Απριλίου στις 11.45 στον Α’ Όμιλο, η ΑΕΛ θέλει να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί στην εκτός έδρας αποστολή με αντίπαλο τον ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟ. Στην περιγραφή του αγώνα, ο Ευθύμης Χούτας.

Ακόμη, οι συναρπαστικοί αγώνες του Γαλλικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου παίζουν αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ HYBRID και το skai.gr/tv/sports.

Αναλυτικά όλοι οι αγώνες σε ΣΚΑΪ TV, ΣΚΑΪ HYBRID, skai.gr/tv/sports και monobala.gr:

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΧΑΝΙΑ – ΑΕΚ Β’

13.00

MONOBALA.GR

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ – ASTERAS B’ AKTOR

13.00

MONOBALA.GR

ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

15.00

ΣΚΑΪ TV - ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΑΙΓΑΛΕΩ Α.Ο.

15.00

ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ – ΑΝΖΕ

18.00

ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

ΜΠΡΕΣΤ – ΜΟΝΑΚΟ

20.00

ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

ΛΥΩΝ - ΛΙΛ

22.05

ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ – ΑΕΛ

11.45

ΣΚΑΪ TV - ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ

11.45

MONOBALA.GR

ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΝΕΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ

15.00

MONOBALA.GR

ΠΑΟΚ Β’ - ΚΑΒΑΛΑ

15.00

MONOBALA.GR

ΜΑΡΣΕΪΓ – ΤΟΥΛΟΥΖ

21.45

ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

