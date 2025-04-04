Λογαριασμός
Ο Νίκος Απέργης στο ΟΠΑΠ Game Time: Το προφιτερόλ με τον Πρίντεζη, η διασκευή του Πανταζή και η live εκφώνηση αγώνα

Ο ταλαντούχος τραγουδιστής μιλάει για το ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΑΕΚ, τραγουδά τα αγαπημένα του κομμάτια και μπαίνει σε μεγάλα διλήμματα  

ΟΠΑΠ Game Time

Αν ο Νίκος Απέργης δεν ήταν τραγουδιστής ποιο επάγγελμα θα ήθελε να κάνει; Σε ποια ομάδα ήταν συμπαίκτης με τον Γιώργο Πρίντεζη και ποια ήταν η μεγάλη αδυναμία του πρώην διεθνή μπασκετμπολίστα;

Ο δημοφιλής τραγουδιστής αποκαλύπτεται στην εκπομπή ΟΠΑΠ Game Time, διασκευάζει με μοναδικό τρόπο «Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου» του Λευτέρη Πανταζή, μπαίνει σε δίλημμα Κριστιάνο Ρονάλντο ή Γιάννης Αντετοκούνμπο και προκαλεί συγκίνηση στη Χριστίνα Βραχάλη.

Μεταμορφώνεται σε σπορτσκάστερ για χάρη της αγαπημένης του ομάδας, εξηγεί ποιον ύμνο θα ήθελε να βελτιώσει και αναλύει τον κυριακάτικο ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΑΕΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο για τη 2η αγωνιστική των playoffs της Super League. 

Δείτε το επεισόδιο με τον Νίκο Απέργη:

