Ο Νίκος Απέργης στο ΟΠΑΠ Game Time: Το προφιτερόλ με τον Πρίντεζη, η διασκευή του Πανταζή και η live εκφώνηση αγώνα

Αν ο Νίκος Απέργης δεν ήταν τραγουδιστής ποιο επάγγελμα θα ήθελε να κάνει; Σε ποια ομάδα ήταν συμπαίκτης με τον Γιώργο Πρίντεζη και ποια ήταν η μεγάλη αδυναμία του πρώην διεθνή μπασκετμπολίστα;

Ο δημοφιλής τραγουδιστής αποκαλύπτεται στην εκπομπή ΟΠΑΠ Game Time, διασκευάζει με μοναδικό τρόπο «Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου» του Λευτέρη Πανταζή, μπαίνει σε δίλημμα Κριστιάνο Ρονάλντο ή Γιάννης Αντετοκούνμπο και προκαλεί συγκίνηση στη Χριστίνα Βραχάλη.

Μεταμορφώνεται σε σπορτσκάστερ για χάρη της αγαπημένης του ομάδας, εξηγεί ποιον ύμνο θα ήθελε να βελτιώσει και αναλύει τον κυριακάτικο ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΑΕΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο για τη 2η αγωνιστική των playoffs της Super League.

Δείτε το επεισόδιο με τον Νίκο Απέργη:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.