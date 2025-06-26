Αλλαγές στην κυκλοφορία φέρνει η τελετή εκκίνησης του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2025 σήμερα Πέμπτη 26 Ιουνίου, με κλειστούς δρόμους και απαγορεύσεις στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας.
Η εκκίνηση θα γίνει στην Πλατεία του Παναθηναϊκού Σταδίου, ενώ η Υπερειδική Διαδρομή θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του Ζαππείου.
Από τις 10:00 σταδιακά έχει δαικοπεί πλήρως η κυκλοφορία στις:
- Κάθοδο λεωφόρου Βασ. Κωνσταντίνου
- Λεωφόρο Βασ. Όλγας
- Οδό Αρδηττού
- Όλες τις καθέτους των παραπάνω δρόμων έως την πρώτη παράλληλη οδό
Η ΕΛΑΣ καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν την περιοχή κατά τις ώρες των ρυθμίσεων, να ακολουθούν τα σήματα των τροχονόμων και να προγραμματίσουν εναλλακτικές διαδρομές για την αποφυγή ταλαιπωρίας.
