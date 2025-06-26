Αλλαγές στην κυκλοφορία φέρνει η τελετή εκκίνησης του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2025 σήμερα Πέμπτη 26 Ιουνίου, με κλειστούς δρόμους και απαγορεύσεις στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας.

Η εκκίνηση θα γίνει στην Πλατεία του Παναθηναϊκού Σταδίου, ενώ η Υπερειδική Διαδρομή θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του Ζαππείου.

Από τις 10:00 σταδιακά έχει δαικοπεί πλήρως η κυκλοφορία στις:

Κάθοδο λεωφόρου Βασ. Κωνσταντίνου

Λεωφόρο Βασ. Όλγας

Οδό Αρδηττού

Όλες τις καθέτους των παραπάνω δρόμων έως την πρώτη παράλληλη οδό

Η ΕΛΑΣ καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν την περιοχή κατά τις ώρες των ρυθμίσεων, να ακολουθούν τα σήματα των τροχονόμων και να προγραμματίσουν εναλλακτικές διαδρομές για την αποφυγή ταλαιπωρίας.

Πηγή: skai.gr

