ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2025: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί στο κέντρο της Αθήνας

Η εκκίνηση θα γίνει στην Πλατεία του Παναθηναϊκού Σταδίου, ενώ η Υπερειδική Διαδρομή θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του Ζαππείου

UPDATE: 09:57
Ράλι Ακρόπολις

Αλλαγές στην κυκλοφορία φέρνει η τελετή εκκίνησης του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2025 σήμερα Πέμπτη 26 Ιουνίου, με κλειστούς δρόμους και απαγορεύσεις στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας.

Η εκκίνηση θα γίνει στην Πλατεία του Παναθηναϊκού Σταδίου, ενώ η Υπερειδική Διαδρομή θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του Ζαππείου.

Από τις 10:00 σταδιακά έχει δαικοπεί πλήρως η κυκλοφορία στις:

  • Κάθοδο λεωφόρου Βασ. Κωνσταντίνου
  • Λεωφόρο Βασ. Όλγας
  • Οδό Αρδηττού
  • Όλες τις καθέτους των παραπάνω δρόμων έως την πρώτη παράλληλη οδό

Η ΕΛΑΣ καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν την περιοχή κατά τις ώρες των ρυθμίσεων, να ακολουθούν τα σήματα των τροχονόμων και να προγραμματίσουν εναλλακτικές διαδρομές για την αποφυγή ταλαιπωρίας.

Ράλι Ακρόπολις Αθήνα κλειστοί δρόμοι
