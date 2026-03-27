Mε θετικό, αγωνιστικό, πρόσημο ολοκληρώθηκε η παρουσία του Παναθηναϊκού στο Europa League, με τους «πράσινους» να αποχαιρετούν τα Κύπελλα Ευρώπης μετά από δυο μεγάλες μάχες με την Μπέτις.

Ωστόσο, στο «τριφύλλι», επιβλήθηκε νέο και μάλιστα... τριπλό, πρόστιμο από την UEFA! Συγκεκριμένα ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε με 112 χιλ. ευρώ από την Πειθαρχική Επιτροπή της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας ποδοσφαίρου, για τα δυο ματς με την Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ, αλλά και για εκείνο με την Μπέτις.

Συγκεκριμένα ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε για τα ακόλουθα:

-Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν (2-2), 19 Φεβρουαρίου 2026

Παράβαση και ποινή:

-Άναμμα πυροτεχνημάτων, Άρθρο 16(2)(c) DR

-Πρόστιμο: 8.250 ευρώ.

-Βικτόρια Πλζεν - Παναθηναϊκός (1-1), 26 Φεβρουαρίου 2026

Παράβαση και ποινή:

-Ανάρμοστη συμπεριφορά ομάδας (5 κάρτες κι άνω), Άρθρο 15(4) DR

-Πρόστιμο: 9.000 ευρώ

-Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μπέτις (1-0), 12 Μαρτίου 2026

Παραβάσεις και ποινές:

-Χρήση λέιζερ, Άρθρο 16(2)(d) DR

-Πρόστιμο: 24.000 ευρώ

-Παρεμπόδιση διαδρόμων κοινού, Άρθρο 38 Κανονισμών Ασφάλειας και Προστασίας UEFA

-Πρόστιμο: 28.000 ευρώ

-Άναμμα πυροτεχνημάτων, Άρθρο 16(2)(c) DR

-Πρόστιμο: 12.750 ευρώ

-Καθυστερημένη έναρξη αγώνα, Άρθρο 11(2)(h) DR

-Πρόστιμο: 30.000 ευρώ

