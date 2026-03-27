Δούκας: «Τον Μάιο του 2027 θα έχει ολοκληρωθεί το γήπεδο του Παναθηναϊκού»

Για ακόμη μια φορά ο Χάρης Δούκας επανέλαβε ότι το γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό θα είναι έτοιμο τον Μάιο του 2027 εκφράζοντας ουσιαστικά τη βεβαιότητά του για την πορεία των εργασιών.

Ο δήμαρχος Αθηναίων μίλησε στο Action 24 και την εκπομπή «Καλύτερα Αργά», ενώ στάθηκε στις αντιδράσεις που υπήρχαν αρχικά και τις εκτιμήσεις ότι η ολοκλήρωση του έργου στο χρονικό διάστημα που όριζε το αρχικό χρονοδιάγραμμα ήταν αδύνατη.

«Όταν ανέλαβα, κανείς δεν πίστευε ότι θα γίνει. Και μάλιστα, όταν πήγα να δω τον χώρο, ήταν μία απέραντη χωματερή. Κι εκεί που θα γινόταν το γήπεδο του Παναθηναϊκού, είχε ένα βουνό δέκα μέτρα με σκουπίδια. Και τότε η κουβέντα ήταν "δήμαρχε, υπάρχει περίπτωση;". Κι αυτοί που το λέγανε, δεν το πίστευαν. Ε τώρα το ερώτημα είναι "πότε". Τον Μάιο του '27 θα έχει ολοκληρωθεί, θα μπει το γκαζόν. Είναι μία ιστορία που να το καταφέρουμε θα είναι ένα θαύμα. Γιατί ο χρόνος είναι πάρα πολύ λίγος που το καταφέρνουμε και γιατί ο Δήμος είναι που το κάνει, σε συνεργασία και με την κυβέρνηση, με τα υπουργεία, την ΠΑΕ, τον Ερασιτέχνη, αποδίδει τα γήπεδα, και το ποδόσφαιρο και του Ερασιτέχνη. Αλλά είναι μία ιστορία που θα αποδείξει μετά ότι οι Δήμοι μπορούν να υλοποιούν τεράστια έργα ανάπλασης. Μάιο του '27 το γήπεδο θα είναι έτοιμο, και τα γύρω-γύρω που είναι απίστευτες εγκαταστάσεις πρασίνου. Μιάμιση φορά ο εθνικός κήπος. Το παλιό γήπεδο, αφότου μπει η ομάδα, θα γίνει πάρκο και θα γίνει και ένας χώρος μουσείου», ανέφερε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.