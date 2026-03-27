Μαξίμοβιτς: «Έφυγα με λύπη από τον Παναθηναϊκό γιατί δεν κατακτήσαμε έναν τίτλο»

Για τη θητεία του στον Παναθηναϊκό και το ελληνικό πρωτάθλημα μίλησε ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς στην ισπανική AS, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι από τους πράσινους δεν έφυγε χαρούμενος καθώς θα ήθελε να έχει κατακτήσει με την ομάδα έναν τίτλο στο διάστημα της παρουσίας του σε αυτή.

«Ηταν σύντομη η παραμονή μου στην Ελλάδα. Έφυγα με λύπη γιατί δεν καταφέραμε να κατακτήσουμε τίτλο. Ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλος σύλλογος και οι οπαδοί του αξίζουν έναν μεγάλο τίτλο. Τώρα στα ΗΑΕ ζω πιο ήρεμα, το πρωτάθλημα είναι λιγότερο ανταγωνιστικό, αλλά παλεύουμε για τη νίκη στη λίγκα και παραμένουμε ζωντανοί στο Champions της Ασίας», ανέφερε.

Θυμίζουμε ότι ο Σέρβος άσος αποχώρησε από τους πράσινους το περασμένο καλοκαίρι και πλέον αγωνίζεται στην Αλ Αχλί.

