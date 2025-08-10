Παναθηναϊκός: Μπήκε σε μέρος του προγράμματος ο Ιωαννίδης

Αυξημένες είναι οι πιθανότητες συμμετοχής του Φώτη Ιωαννίδη στην αποστολή για τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ την Πέμπτη στην Κρακοβία (21:00).

Ο διεθνής επιθετικός συμμετείχε σε μέρος του προγράμματος, ανεβάζει στροφές και έχει βάσιμες ελπίδες να είναι στην αποστολή και να αγωνιστεί στον επαναληπτικό του 0-0 στο ΟΑΚΑ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Αντίθετα, ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Τάσος Μπακασέτας και τις επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσει αν έχει ελπίδες να προλάβει.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, τακτική και τελειώματα.

