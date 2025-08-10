Χολμς: «Δεν μπορούσα ποτέ να το φανταστώ ότι θα παίξω στην Ελλάδα - Ουάου!»

Ο Ρισόν Χολμς αναχώρησε για τις ΗΠΑ μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό. Ο 31χρονος σέντερ με ένα tweet έδειξε τον ενθουσιασμό αλλά και ταυτόχρονα την έκπληξή του που θα αγωνιστεί στην Ελλάδα.

«Θα έχω την ευκαιρία να παίξω μπάσκετ στην Ελλάδα. Ο Θεός κάνει περισσότερα από όσα θα μπορούσες ποτέ να φανταστείς. Ουάου! Όταν ερωτεύεσαι το μπάσκετ σαν παιδί, ποτέ δεν θα μπορούσες να φανταστείς σε ποια μέρη θα σε οδηγούσε», έγραψε στο X ο Χολμς.

Πλέον ο Αμερικανός άσος θα επιστρέψει στην Αθήνα σε λίγες μέρες για να αρχίσει προετοιμασία με την υπόλοιπη ομάδα των «πράσινων».

I get to play basketball in Greece…God just does more than you could ever even imagine wow — Richaun Holmes (@Rich_Holmes22) August 10, 2025

Falling in love with basketball as a kid you just could never imagine the places it could take you — Richaun Holmes (@Rich_Holmes22) August 10, 2025

