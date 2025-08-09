Ηττήθηκε από την ισχυρή Σερβία η Εθνική, στην πρώτη ημέρα του διεθνούς τουρνουά μπάσκετ ανδρών "EcommBx Cup"

Στο δεύτερο φιλικό της προετοιμασίας της ενόψει του Ευρωμπάσκετ - και μερικές μέρες μετά από την εντός έδρας νίκη της επί του Βελγίου - , η «γαλανόλευκη» έχασε με 76-66 από την υπερπλήρη Σερβία, στη Λεμεσό και στο γήπεδο το οποίο σε μερικές εβδομάδες θα φιλοξενήσει τα παιχνίδια του ομίλου μας.

Παρουσιάζοντας αρκετά καλό αγωνιστικό πρόσωπο αμυντικά, αλλά αντιμετωπίζοντας και αρκετές δυσκολίες επιθετικά, η Εθνική μας βρέθηκε να χάνει με διψήφιες διαφορές στο μεγαλύτερο μέρος του δευτέρου ημιχρόνου, ενώ δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή που επιχείρησε στο τέταρτο δεκάλεπτο, όταν πλησίασε μέχρι και το -3, με 3:30 να απομένουν για το τέλος.

Με τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Βασίλη Τολιόπουλο και Βαγγέλη Ζούγρη να μην έχουν ταξιδέψει στην Κύπρο, τους Νετζήπογλου, Λιοτόπουλο να μένουν εκτός 14άδας και με τους Χουγκάζ, Καραγιαννίδη, Μπαζίνα, Νικολαΐδη να βρίσκονται στον πάγκο αλλά να μην χρησιμοποιούνται, πλέον η Εθνική μας στρέφει την προσοχή της στο κυριακάτικο (10/8, 20:30) φιλικό της με το Ισραήλ, το οποίο θα διεξαχθεί επίσης στην Κύπρο, ενώ θα ακολουθήσουν οι αναμετρήσεις με Μαυροβούνιο (14/8) στη Θεσσαλονίκη, και με Λετονία (20/8), Ιταλία (22/8) και Γαλλία (24/8) στην Αθήνα, πριν ριχτεί στη μάχη του Ευρωμπάσκετ!

Κορυφαίος για την Εθνική μας ήταν ο Μήτογλου (18π με 6/10 δίποντα και 2/2 τρίποντα), ενώ διψήφιοι ήταν επίσης οι Σλούκας (11π) και Ντόρσεϊ (10π). Από την άλλη, για τους νικητές απόλυτος MVP ήταν ο Γιόκιτς, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με double-double (23π, 19 ριμπ).

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.