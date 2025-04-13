Ήταν γνωστό, πλέον όμως είναι και επίσημο! Το απόγευμα της Κυριακής (13/04), ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με την Σελέν Ερντέμ, με τις δύο πλευρές να δίνουν τα χέρια για συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών.

Η Ερντέμ, που είχε αναλάβει τις τύχες της ομάδας μπάσκετ Γυναικών των «πρασίνων» μεσούσης της περιόδου προερχόμενη από τον ΠΑΣ Γιάννινα, είχε εκφράσει πολλάκις την επιθυμία της να παραμείνει στο «τιμόνι» του συλλόγου, κάτι που τελικώς συνέβη, με την 40χρονη τεχνικό να υπογράφει νέο συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Μιλώντας στο επίσημο σάιτ του συλλόγου, η Τουρκάλα προπονήτρια δεν έκρυψε την χαρά και τον ενθουσιασμό της για το νέο συμβόλαιο και την παραμονή της στο «τριφύλλι», αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Έχουμε σπουδαία πορεία μπροστά μας με τον Παναθηναϊκό. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη και φιλόδοξη για τη νέα σεζόν. Θα δημιουργήσουμε μια πολύ καλή ομάδα για την επόμενη χρονιά και θα συνεχίσουμε την πορεία μας με μεγάλους στόχους».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας του με την προπονήτρια Σελέν Ερντέμ για τα επόμενα δύο χρόνια.

Η Τουρκάλα προπονήτρια θα παραμείνει στο τιμόνι της γυναικείας ομάδας μπάσκετ του «τριφυλλιού» έως το καλοκαίρι του 2027.

H Ερντέμ πριν αναλάβει καθήκοντα στον πάγκο του ΠΑΣ Γιάννινα, είχε δουλέψει ως βοηθός προπονητή στην Εθνική Τουρκίας, παίρνοντας μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, καθώς και σε ένα παγκόσμιο κύπελλο και δυο πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, από το 2014 έως το 2019. Σε συλλογικό επίπεδο ήταν στον πάγκο της ομάδας της Αττάλειας με πλούσιες παραστάσεις από την τουρκική Λίγκα».

