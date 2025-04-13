Νίκη επί της Ηλιούπολης με το βλέμμα στην επόμενη σεζόν για τον Πανιώνιο

Ο Πανιώνιος επικράτησε εύκολα 2-0 της Ηλιούπολης στη Νέα Σμύρνη και αποχαιρέτησε με νίκη τους φιλάθλους του, στο τελευταίο εντός έδρας ματς των «κυανέρυθρων» στη σεζόν, για την 8η αγωνιστική των playoffs ανόδου του Β' ομίλου της Super League 2.

Με τη νίκη αυτή ο Ιστορικός έφτασε τους 27 βαθμούς, ενώ οι φιλοξενούμενοι έμεινα στην τελευταία θέση του μίνι πρωταθλήματος με 13.

Το σκορ άνοιξε στο 26' ο Νοικοκυράκης, ο οποίος με σουτ μέσα από την περιοχή νίκησε τον Πολίτη, με τον Πανιώνιο να διαχειρίζεται το υπέρ του αποτέλεσμα στη συνέχεια, και να πηγαίνει προηγούμενος στα αποδυτήρια.

Στο δεύτερο μέρος οι «κυανέρυθροι» μπήκαν με στόχο να κλειδώσουν τη νίκη, όπερ και έκαναν με τον Γροντή, ο οποίος ευστόχησε από την άσπρη βούλα και μετουσίωσε σε γκολ το πέναλτι που κέρδισε ο Γεμιστός.

Ο Ιστορικός απώλεσε και άλλες ευκαιρίες με Γκίνη και Γιάκοφλεφ για να πετύχει ακόμα ένα τέρμα, με το τελικό αποτέλεσμα να μην αλλάζει μέχρι το τέλος.

