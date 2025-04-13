Παγκάκης: «Θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τη δεύτερη θέση το ντέρμπι»

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ με φόντο τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του UEFA Champions League. Ο Νίκος Παγκάκης σχολιάζει το πόσο σημαντική θα είναι η νίκη για τους «πράσινους», αν αυτή έρθει.

Αναλυτικά όσα ανέφερε: «Είναι ένα παιχνίδι που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την προοπτική του Παναθηναϊκού να πάρει τη δεύτερη θέση. Με νίκη θα αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα και θα έχει και την ισοβαθμία απέναντι στον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος εκτός έδρας. Αν δεν τα καταφέρει, μετά δυσκολεύουν τα πράγματα γιατί ακολουθούν δύο παιχνίδια σε Τούμπα και Νέα Φιλαδέλφεια.

