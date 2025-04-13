Απίθανη Κηφισιά δεν τα παράτησε και δικαιώθηκε. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο πήρε μυθικό διπλό μέσα στην έδρα της Καλαμάτας με 1-0 και κάνει ήδη όνειρα για την διαφαινόμενη φιέστα ανόδου στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου, μετά το τέλος της 8ης αγωνιστικής των playouts της Super League 2.

Οι γηπεδούχοι ήθελαν τουλάχιστον την ισοπαλία για να κρατήσουν την τύχη στα χέρια τους και όλα έδειχναν πως θα τα καταφέρουν, καθώς το παιχνίδι είχε λιγοστές φάσεις και δεν έδειχνε ότι θα μπορέσει κάποια από τις δύο ομάδες να λύσει τον «γόρδιο δεσμό».

Στο 90+2' όμως εμφανίστηκε ο Παύλος Παντελίδης και με μία εκπληκτική ατομική ενέργεια μπήκε μέσα στην περιοχή των γηπεδούχων και πλάσαρε ιδανικά για το 1-0, προκαλώντας παγωμάρα στις κερκίδες του κατάμεστου Δημοτικού Σταδίου Παραλίας και έκρηξη στον πάγκο των φιλοξενούμενων.

Πλέον για να καταφέρει η Καλαμάτα να πάρει την πολυπόθητη άνοδο στη μεγάλη κατηγορία μετά από 25 χρόνια θα χρειαστεί να κερδίσει και τα δύο επόμενα παιχνίδια που είχε να δώσει, ενώ ταυτόχρονα η Κηφισιά θα πρέπει να χάσει στο ένα και μοναδικό ματς που της έχει απομείνει.

Το παιχνίδι ήταν πολύ σκληρό με λιγοστές φάσεις και αρκετές διακοπές. Η πρώτη αξιοσημείωτη ευκαιρία του μεγάλου τελικού ήρθε από τα πόδια της Καλαμάτας στο 12ο λεπτό. Οι γηπεδούχοι ξεχύθηκαν στην αντεπίθεση, με τον Μόρσεϊ να μπαίνει με αξιώσεις μέσα στην αντίπαλη περιοχή, το τελείωμα του όμως ήταν απογοητευτικό, με την μπάλα να περνάει απευθείας άουτ.

Η απάντηση της Κηφισιάς δεν άργησε να έρθει και στο 15' ο Πόμπο δοκίμασε το φαρμακερό του δεξί πόδι από μακριά. Η μπάλα δεν του έκανε το χατίρι και πέρασε ξυστά από το δεξί κάθετο δοκάρι του Κότσαρη, ο οποίος εκτινάχθηκε στη γωνία του.

Ο Ισπανός στο 29' χτύπησε ξανά και δεν δίστασε να επιχειρήσει άλλο ένα μακρινό σουτ. Ο Πόμπο όμως για άλλη μία φορά ήταν άστοχος, με την μπάλα να περνάει απευθείας άουτ.

Ο 31χρονος δεν σταμάτησε να εκτελεί από απόσταση και στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου έκανε και πάλι την προσπάθεια του. Στο 54ο λεπτό επιχείρησε άλλο ένα σουτ, με την μπάλα όμως να καταλήγει ξανά άουτ.

Μόλις δύο λεπτά μετά η Κηφισιά λίγο έλλειψε για να ανοίξει το σκορ. Μετά από μία τρελή κόντρα ο Μάναλης προσπάθησε να μπει στην πορεία της μπάλας μέσα στην καρδιά της αντίπαλης περιοχής και με τον τερματοφύλακα εκτός θέσης επιχείρησε να κάνει το 1-0. Όμως η προσπάθεια του ήταν άστοχη και το 0-0 παρέμεινε.

Όσο περνούσαν τα λεπτά η Κηφισιά απειλούσε όλο και πιο πολύ την εστία του Κότσαρη. Στο 83ο λεπτό η μπάλα στρώθηκε στον Παντελίδη και αυτός από άκρως πλεονεκτική θέση δεν κατάφερε να την στείλει στα δίχτυα με την άμυνα της Καλαμάτας να διώχνει σε κόρνερ.

Τελικά το χρυσό γκολ που πιθανότατα θα κρίνει και ολόκληρη την κατηγορία ήρθε στο 90+2' από τον ίδιο ποδοσφαιριστή. Ο Παντελίδης με μία υπέροχη ατομική προσπάθεια μπήκε μέσα στην περιοχή, ξεμαρκαρίστηκε από τον προσωπικό του αντίπαλο και με άψογο πλασέ στην κλειστή γωνία έγραψε το 1-0, δημιουργώντας πανικό στον πάγκο της ομάδας του.

Όσο και αν προσπάθησε η Καλαμάτα δεν κατάφερε να βρει γκολ ισοφάρισης, με την Κηφισιά να ετοιμάζεται για τη μεγάλη της επιστροφή στη Stoiximan Super League.

Καλαμάτα (Δ. Σπανός): Κότσαρης, Ουές, Βαλεριάνος, Στρούγγης, Μπακαγιόκο, Κατάλντι, Μεχία (64' Μουστακόπουλος), Ντιγκινί, Παμλίδης (86' Γρίβας), Μόρσεϊ (68' Νίλι), Μορέιρα

Κηφισιά (Σ. Λέτο): Ξενόπουλος, Σιμόν, Σιλά (82' Πολέτο), Μποτία, Πόμπο (90+5' Σωτηράκος), Εμπό (46' Βιγιαφάνες), Κυριόπουλος (59' Μιούλερ), Ντίας, Μάναλης, Σόουζα, Τζίμας (46' Παντελίδης).

