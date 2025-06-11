Παίκτης του Παναθηναϊκού για πολλά χρόνια ακόμη θα είναι ο Τζέριαν Γκραντ. Έναν χρόνο πριν λήξει το τρέχον συμβόλαιό του, ο Αμερικανός γκαρντ κλήθηκε από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για επέκταση συμβολαίου.

«Εσύ και αν δεν θα πας πουθενά!», έγραψε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ στο Instagram και σχηματίζοντας το «3» με τα δάχτυλά του, όπως και ο παίκτης, έδειξαν πως θα φορά τη φανέλα της ομάδας για άλλα τρία χρόνια (ως το 2028).

O Γκραντ, που στις 9 Οκτωβρίου κλείνει τα 33, έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα και την Ευρωλίγκα πέρσι και το Κύπελλο φέτος με τον Παναθηναϊκό αποτελώντας έναν από τους πιο σταθερούς σε απόδοση παίκτες της ομάδας.

Οι απολαβές του για φέτος ήταν λίγο πάνω από το 1 εκατ. ευρώ, αλλά με το νέο συμβόλαιο πήρε και αύξηση αποδοχών.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 8,6 πόντους, 3,2 ασίστ, 2,1 ριμπάουντ και 10,6 στην αξιολόγηση σε 26:51 κατά μέσο όρο στην Ευρωλίγκα, χωρίς να χάσει ούτε ένα παιχνίδι της ομάδας.

