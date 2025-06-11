Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε την επέκταση συμβολαίου σε Γκραντ: «Εσύ κι αν δεν θα πας πουθενά!»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε γνωστό πως ο Τζέριαν Γκραντ υπέγραψε νέο τριετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό

Γκραντ

Παίκτης του Παναθηναϊκού για πολλά χρόνια ακόμη θα είναι ο Τζέριαν Γκραντ. Έναν χρόνο πριν λήξει το τρέχον συμβόλαιό του, ο Αμερικανός γκαρντ κλήθηκε από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για επέκταση συμβολαίου.

«Εσύ και αν δεν θα πας πουθενά!», έγραψε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ στο Instagram και σχηματίζοντας το «3» με τα δάχτυλά του, όπως και ο παίκτης, έδειξαν πως θα φορά τη φανέλα της ομάδας για άλλα τρία χρόνια (ως το 2028).

O Γκραντ, που στις 9 Οκτωβρίου κλείνει τα 33, έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα και την Ευρωλίγκα πέρσι και το Κύπελλο φέτος με τον Παναθηναϊκό αποτελώντας έναν από τους πιο σταθερούς σε απόδοση παίκτες της ομάδας.

Οι απολαβές του για φέτος ήταν λίγο πάνω από το 1 εκατ. ευρώ, αλλά με το νέο συμβόλαιο πήρε και αύξηση αποδοχών.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 8,6 πόντους, 3,2 ασίστ, 2,1 ριμπάουντ και 10,6 στην αξιολόγηση σε 26:51 κατά μέσο όρο στην Ευρωλίγκα, χωρίς να χάσει ούτε ένα παιχνίδι της ομάδας.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός μπάσκετ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark