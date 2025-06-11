Κάτοικος Πειραιά για τα επόμενα τρία χρόνια θα παραμείνει και επίσημα ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Με ανακοίνωση που εξέδωσε το βράδυ της Τετάρτης (11/06), η ΚΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε πως ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Σέρβο σέντερ για ανανέωση της συνεργασίας τους μέχρι το καλοκαίρι του 2028, με τις απολαβές να αγγίζουν τα 6,6 εκατ. ευρώ και με τα μπόνους τα 7.

Παρά το μεγάλο ενδιαφέρον της Αρμάνι Μιλάνο, αλλά και το γερό... μπάσιμο του Παναθηναϊκού AKTOR με τριετές συμβόλαιο ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ, ο 30χρονος ψηλός έκατσε στο τραπέζι με τους «ερυθρόλευκους», πείστηκε από το πρότζεκτ που του παρουσίασε τόσο ο προπονητής του συλλόγου, Γιώργος Μπαρτζώκας, όσο και οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, με αποτέλεσμα να ρίξει... άγκυρα στο λιμάνι του!

Μετά το... ψηστήρι και των συμπαικτών του - σσ. Βεζένκοφ και Παπανικολάου μεταξύ άλλων - ο «Μίλου» έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος με τα όσα άκουσε από πλευράς Πειραιωτών και έτσι έβαλε την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο, το οποίο όταν και θα ολοκληρωθεί, θα σημάνει τη συμπλήρωσε 10 ετών στα «ερυθρόλευκων» για τον Σέρβο γίγαντα!

Θυμίζουμε πως ο Μιλουτίνοφ έπιασε λιμάνι για πρώτη φορά to 2015 σε ηλικία 21 ετών, μένοντας στον σύλλογο μέχρι και το 2020, προτού πάει για μια τριετία στη Ρωσία και την ΤΣΣΚΑ Μόσχας και επιστρέψει για τη δεύτερη θητεία του στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2023.

