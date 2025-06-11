Ο ΠΑΟΚ προχώρησε επίσημα στην έναρξη της συνεργασίας του με τον Παναγιώτη Τσίκνα, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του Αναπληρωτή Τεχνικού Διευθυντή.

Ο Τσίκνας είχε συμφωνήσει με τον Δικέφαλο από τον Απρίλιο και πλέον η συμφωνία επισφραγίστηκε. Γεννημένος το 1993 στην Καβάλα, διαθέτει αξιοσημείωτη εμπειρία από τη Ρεάλ Μαδρίτης, όπου εργάστηκε για επτά διαδοχικές σεζόν ως Tactical Analyst.

Η εξειδίκευσή του περιλαμβάνει την τακτική ανάλυση, την αξιολόγηση παικτών, τον σχεδιασμό προπονήσεων και το scouting, με την παρουσία του να ενισχύει σημαντικά τον στρατηγικό σχεδιασμό του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά η «ασπρόμαυρη» ανακοίνωση:

«Ο Παναγιώτης Τσίκνας γεννήθηκε στην Καβάλα το 1993 και διαθέτει σημαντική εμπειρία στο διεθνές ποδόσφαιρο, με επτά συνεχόμενες σεζόν στο επιτελείο της Ρεάλ Μαδρίτης, ως Tactical Analyst, τόσο στην ακαδημία της Ρεάλ Μαδρίτης όσο και στην Καστίγια (Β ομάδα). Στο παρελθόν εργάστηκε και στη Χετάφε ως βοηθός προπονητή στην U17, ενώ υπήρξε και ποδοσφαιριστής της SKODA Ξάνθης στα τμήματα υποδομής.

Έχει εξειδίκευση στην τακτική ανάλυση, στην ατομική και ομαδική αξιολόγηση παικτών, στον σχεδιασμό προπονήσεων και στη διαδικασία scouting και recruitment, με άριστη χρήση εργαλείων όπως τα Hudl, SportsCode, NacSports και Longo Match.

