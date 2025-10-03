Συνέχεια στη «διαβολοβδομάδα» με δυνατό παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν υποδέχεται στο «Telekom Center Athens» την Μπαρτσελόνα, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας (21:15, Novasports Prime, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6).

Παρόλο που δεν... φόρτσαραν σε κανένα σημείο του αγώνα, οι «πράσινοι» επικράτησαν 87-79 της Μπάγερν στην 1η αγωνιστική και ξεκίνησαν θετικά την πορεία τους στη διοργάνωση. Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Κέντρικ Ναν με 21 πόντους και 10 ασίστ, ενώ 15 πόντους έβαλε στο επίσημο ντεμπούτο του ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.

Πλέον, ο Παναθηναϊκός στέφεται στο δεύτερο παιχνίδι του, το οποίο είναι και πολύ πιο απαιτητικό. Ακόμη και αν δεν είναι στα καλύτερά της, η Μπαρτσελόνα διαθέτει πολλή περισσότερη ποιότητα και εμπειρία στο ρόστερ της σε σχέση με την «λειψή» Μπάγερν, και πιθανότατα θα βάλει δύσκολους... γρίφους στους γηπεδούχους.

Όσον αφορά στην Μπάρτσα, οι Καταλανοί προχώρησαν σε προσεγμένες ποιοτικές και έμπειρες προσθήκες (Σενγκέλια, Κλάιμπερν), διαθέτοντας πλέον ένα από τα γηραιότερα ρόστερ στη διοργάνωση. Υπήρξαν, όμως, και σημαντικές απώλειες, όπως αυτή του Τζαμπάρι Πάρκερ, που πήγε στην Παρτίζαν, και του Άλεξ Αμπρίνες, που αποσύρθηκε.

Τα δείγματα που έδειξε, πάντως, στην πρώτη αγωνιστική η ομάδα του Χοάν Πενιαρόγια, δεν ήταν καθόλου ενθαρρυντικά. Η Μπαρτσελόνα ηττήθηκε με κάτω τα χέρια (103-87) από τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια, επομένως θα αναζητήσει στο «Telekom Center Athens» το πρώτο της ροζ φύλλο.

Στα αγωνιστικά, ο Τζέντι Όσμαν επέστρεψε στις προπονήσεις, κάτι που σημαίνει πως είναι απόφαση Αταμάν αν θα τον συμπεριλάβει στην 12άδα για την αναμέτρηση. Δεν υπολογίζεται ο Ματίας Λεσόρ, που δεν υπολογίζεται ακόμη. Για την Μπαρτσελόνα, νοκ-άουτ είναι ο Χουάν Νούνιεθ, που αντιμετωπίζει εδώ και καιρό σοβαρό τραυματισμό.

Την αναμέτρηση θα διευθύνουν οι Ρόμπερτ Λοτερμόζερ, Μιλιβόγε Γιόβτσιτς και Σάσο Πέτεκ.

Η παράδοση

Ο Παναθηναϊκός και η Μπαρτσελόνα θα τεθούν απόψε αντιμέτωποι για 55η φορά στην ιστορία τους, με τους «μπλαουγκράνα» να μετρούν 37 νίκες έναντι 17 του «τριφυλλιού».

Πρόκειται, φυσικά, για ένα ιστορικό ζευγάρι με πολλές αξέχαστες στιγμές. Η πρώτη και πιο εμβληματική ήταν η νίκη του Παναθηναϊκού με 67-66 στον τελικό του 1996, που χάρισε στην ομάδα το παρθενικό της «αστέρι». Φυσικά, οι δύο σύλλογοι έχουν συναντηθεί και δύο φορές στη φάση των playoffs, τις σεζόν 2010-2011 και 2012-2013.

Την πρώτη φορά, ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση με 3-1 νίκες και αργότερα κατέκτησε την Ευρωλίγκα στη Βαρκελώνη. Στη δεύτερη περίπτωση, η Μπαρτσελόνα πήρε την πρόκριση με ανατροπή στη σειρά και συνολικό σκορ 3-2.

Αναλυτικά τα μεταξύ τους αποτελέσματα:

1981/82 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 113-83

1981/82 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα 79-89

21/04/1994 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα 100-83 (Μικρός τελικός)

02/11/1995 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 63-57 (Πρώτη Φάση)

10/01/1996 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα 74-95 (Πρώτη Φάση)

11/04/1996 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα 67-66 (Τελικός)

25/09/1996 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 77-58 (Πρώτη Φάση)

13/11/1996 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα 79-75 (Πρώτη Φάση)

18/03/2004 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα 66-84 (Top 16)

01/04/2004 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 64-67 (Top 16)

21/02/2007 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα 102-82 (Top 16)

21/03/2007 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 87-66 (Top 16)

15/11/2007 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα 76-66 (Κανονική Περίοδος)

10/01/2008 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 55-56 (Κανονική Περίοδος)

30/10/2008 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 90-66 (Κανονική Περίοδος)

11/12/2008 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα 76-87 (Κανονική Περίοδος)

11/02/2010 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 83-71 (Top 16)

25/02/2010 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα 67-70 (Top 16)

22/03/2011 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 83-82 (Play Offs)

24/03/2011 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 71-75 (Play Offs)

29/03/2011 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα 76-74 (Play Offs)

31/03/2011 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα 78-67 (Play Offs)

13/05/2012 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα 69-74 (Μικρός τελικός)

09/04/2013 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 72-70 (Play Offs)

11/04/2013 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 65-66 (Play Offs)

16/04/2013 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα 65-63 (Play Offs)

18/04/2013 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα 60-70 (Play Offs)

25/04/2013 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 64-53 (Play Offs)

31/01/2014 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα 56-63 (Top 16)

28/03/2014 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 84-62 (Top 16)

14/11/2014 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 78-69 (Κανονική Περίοδος)

19/12/2014 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα 67-80 (Κανονική Περίοδος)

09/01/2014 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 80-76 (Top 16)

05/03/2015 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα 77-81 (Top 16)

29/10/2015 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 77-52 (Κανονική Περίοδος)

04/12/2015 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα 93-86 (Κανονική Περίοδος)

02/12/2016 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 72-57 (Κανονική Περίοδος)

24/01/2017 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα 71-65 (Κανονική Περίοδος)

13/10/2017 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 98-71 (Κανονική Περίοδος)

11/01/2018 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα 84-75 (Κανονική Περίοδος)

21/11/2018 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα 76-70 (Κανονική Περίοδος)

11/01/2019 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 79-68 (Κανονική Περίοδος)

13/12/2019 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 98-86 (Κανονική Περίοδος)

21/02/2020 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα 81-92 (Κανονική Περίοδος)

15/10/2020 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 97-89 (Κανονική Περίοδος)

02/03/2021 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα 77-85 (Κανονική Περίοδος)

16/12/2021 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα 82-85 (Κανονική Περίοδος)

03/02/2022 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 86-60 (Κανονική Περίοδος)

16/12/2022 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 74-68 (Κανονική Περίοδος)

23/03/2023 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα 74-88 (Κανονική Περίοδος)

03/11/2023 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 80-72 (Κανονική Περίοδος)

22/03/2024 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα 89-81 (Κανονική Περίοδος)

03/12/2024 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα 90-89 (Κανονική Περίοδος)

15/01/2025 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 82-73 (Κανονική Περίοδος)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.