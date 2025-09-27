Παναθηναϊκός: Μέσα σε ένα βράδυ Ζαρουρί και Σφιντέρσκι βρέθηκαν στην κορυφή (vid)

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με το δεξί στις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις και νίκησε με το εμφατικό 1-4 την Γιουνγκ Μπόις στην Ελβετία. Οι «πράσινοι» πήραν από νωρίς το προβάδισμα, παρουσιάστηκαν ιδιαιτέρως αποτελεσματικοί και πραγματοποίησαν την ίσως καλύτερη εμφάνισή τους για φέτος. Με κορυφαίο τον Ανάς Ζαρουρί, ο οποίος σημείωσε χατ-τρικ, αλλά και τον Γιάννη Κώτσιρα το «τριφύλλι» δεν άφησε κανένα περιθώριο στους «κίτρινους» και πέτυχε μία από τις μεγαλύτερες (σε εύρος) εκτός έδρας ευρωπαϊκές νίκες της ιστορίας του. Όμως από το βράδυ της Πέμπτης πολλά έχουν αλλάξει στα στατιστικά της ομάδας. Ιδιαίτερα αυτά του Μαροκινού, ο οποίος είναι πια ο πρώτος σκόρερ των “πράσινων” αλλά και του Europa League.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.