Γενικός Διευθυντής Belgrade Arena: «Η διοίκηση της Ευρωλίγκας είπε να πάει το Final Four στο ΟΑΚΑ»

Η Αθήνα μαζί με το Βελιγράδι είναι οι δύο επικρατέστερες πόλεις για να διοργανώσουν το Final Four της Ευρωλίγκας το 2026.

Ο Γενικός Διευθυντής της Belgrade Arena, Γκόραν Γκρμπόβιτς, έδωσε συνέντευξη στο σέρβικο podcast «Jao Mile» και έκανε διάφορες ενδιαφέρουσες αποκαλύψεις αλλά και τοποθετήσεις.

Συγκεκριμένα, κατηγόρησε τη Euroleague για τη διαδικασία απόφασης της έδρας του Final Four, ενώ ανέφερε πως η διοίκηση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης έχει δώσει προβάδισμα στο ΟΑΚΑ, που πλέον ονομάζεται «Telekom Center Athens».

«Τώρα για παράδειγμα, έχουμε μείνει μόνοι με την Αθήνα, για μία ας πούμε διαμάχη για το Final Four του 2026. Ήμασταν οι μόνοι που κάναμε αίτηση πέρυσι, για όλα τα τρία χρόνια του Final Four, το 2025, το 2026 και το 2027. Κανείς άλλος δεν έκανε αίτηση. Δύο μέρες πριν ψηφίσει η διοίκηση της Ευρωλίγκας, το Άμπου Ντάμπι εμφανίστηκε. Αυτό δεν επιτρέπεται από τους κανονισμούς της Ευρωλίγκας.

Σε ρωτάνε από την πίεση αίματός σου, μέχρι το χρώμα ματιών σου, για να συμπληρώσεις, να συμπληρώσεις, να συμπληρώσεις. Έξι από εμάς, συμπληρώσαμε πολλά έγγραφα. Και μας είπαν ότι επέλεξαν το Άμπου Ντάμπι επειδή μας έδωσε χρήματα, οπότε πάμε εκεί. Η IMG παίρνει τα μισά χρήματα, αφού έκανε τη συμφωνία, κάποιο ποσοστό πηγαίνει στην ECA και οι ομάδες πήραν τα λίγα που περίσσεψαν», είπε και συνέχισε:

«Ειδικά οι μεγαλύτερες ομάδες δεν θα πάνε στην Αθήνα λόγω του Γιαννακόπουλου, επειδή προσβάλει την Ευρωλίγκα και τα πάντα και όλους. Ωστόσο, η τωρινή διεύθυνση της Ευρωλίγκας λέει ότι δεν έχει σημασία που μας προσβάλει. Σκεφτείτε τι έκανε στον Φλορεντίνο Πέρεθ. Δεν πειράζει, θα πάμε στο ΟΑΚΑ είπαν.

Και συνήθως, εμείς έχουμε Σέρβους εσωτερικούς προδότες που θα κάνουν τα πάντα για να μην το πάρουμε και η Αθήνα να το πάρει. Δεν θα σκεφτούν τη Ρεάλ Μαδρίτης και θα τον ανταμείψουν που τους αποκαλεί μαφία, ηλίθιους και μπάσταρδους. Αλλά η διεύθυνση της Ευρωλίγκας λέει ότι δεν πειράζει. Η ECA είναι ουδέτερη. Η IMG θέλει απλώς τα χρήματα».

