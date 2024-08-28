Παναθηναϊκός: Με αλλαγές η ενδεκάδα κόντρα στη Λανς, οι εκλεκτοί του Αλόνσο

Ο Παναθηναϊκός δίνει αύριο Πέμπτη έναν από τους πιο σημαντικούς αγώνες -αν όχι τον σημαντικότερο- για την φετινή σεζόν, και ας βρισκόμαστε ακόμα στα τέλη του Αυγούστου. Το ”Τριφύλλι” παίζει το Ευρωπαϊκό του μέλλον κόντρα στη Λανς και ένας ενδεχόμενος αποκλεισμός θα του αφήσει μία μεγάλη μελανιά στη σεζόν από πολύ νωρίς. Η μη είσοδος σε Ευρωπαϊκούς ομίλους δεν θα είναι μία κατάσταση εύκολα διαχειρίσιμη.
