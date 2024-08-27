Champions League: Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Σβεν Γκόραν Έρικσον

Ενός λεπτού σιγή στην μνήμη του θρυλικού Σβεν Γκόραν Έρικσον, κρατήθηκε στα παιχνίδια της φάσης των playoffs στα προκριματικά του Champions League.
Ο Σουηδός προπονητής έφυγε από τη ζωή το μεσημέρι της Δευτέρας (25/8) μετά από γενναία μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, βυθίζοντας στο πένθος το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
Μετά από απόφαση της UEFA, πριν την έναρξη των αγώνων της Τρίτης (27/8) για το Champions League σε Κωνσταντινούπολη (Γαλατασαράι-Γιουνγκ Μπόις), Σάλτσμπουργκ (Σάλτσμπουργκ-Ντιναμό Κιέβου) και Πράγα (Σπάρτα Πράγας-Μάλμε), κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή ενώ μετά το πέρας της ο κόσμος που βρέθηκε και στα τρία γήπεδα, χειροκρότησε πολύ θερμά!
Πηγή: sport-fm.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.