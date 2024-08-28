Στο πένθος βυθίστηκε το ποδόσφαιρο της Ουρουγουάης.

Μετά από πέντε ημέρες στο νοσοκομείο, ο Χουάν Ισκιέρδο της Νασιονάλ δεν άντεξε, αφήνοντας τα ξημερώματα της Τετάρτης (28/8) την τελευταία του πνοή στα 27 του χρόνια.

Ο κεντρικός αμυντικός της ομάδας του Μοντεβιδέο είχε καταρρεύσει τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής στον αγωνιστικό χώρο, κατά τη διάρκεια της εκτός έδρας αναμέτρησης με τη Σάο Πάολο για τη φάση των «16» του Κόπα Λιμπερταδόρες.

Το περιστατικό, θυμίζουμε, έλαβε χώρα στο 75' της αναμέτρησης στο γήπεδο ''Morumbi'' της Σάο Πάολο. Ο αμυντικός της ομάδας από την πρωτεύουσα της Ουρουγουάης κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο, με συμπαίκτες και αντιπάλους να καλούν απεγνωσμένα τους γιατρούς.

Con el más profundo dolor e impacto en nuestros corazones, el Club Nacional de Football comunica el fallecimiento de nuestro querido jugador Juan Izquierdo.



Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos, colegas y allegados.



Todo Nacional está de luto por… pic.twitter.com/mYU28mqw6m — Nacional (@Nacional) August 28, 2024

Ο συμπαίκτης του Ισκιέρδο, Μπάες, τον είδε να παραπατά στο κέντρο του γηπέδου και προσπάθησε να τον συγκρατήσει, αλλά μάταια. Ο Ισκιέρδο δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες των γιατρών για αρκετά λεπτά πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο, ενώ φάνηκε να ανακτά τις αισθήσεις του, με όλο το γήπεδο να τον χειροκροτεί!

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Ισκιέρδο ανέκτησε τις αισθήσεις του πριν μπει στο ασθενοφόρο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο για εξονυχιστικές εξετάσεις. Δυστυχώς, όμως, δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα (καρδιακή αρρυθμία αναφέρουν τα ρεπορτάζ), που τον έκανε να χάσει τις αισθήσεις του, και πριν από μερικές ώρες κατέληξε, βυθίζοντας στο πένθος την ομάδα του, την ιστορική Νασιονάλ και ολόκληρο το ποδόσφαιρο της χώρας.

