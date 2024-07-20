Μια «πέραν κάθε προσδοκίας» επίδοση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα εφήβων/νεανίδων στο Βίλνιους έδωσε στον 16χρονο Βαγγέλη Ντούμα το «εισιτήριο» για τους Ολυμπιακούς Αγώνες λίγες μόνο ημέρες πριν την έναρξή τους.

Ο Βαγγέλης Ντούμας κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα πρόσθιο, σημειώνοντας τον εκπληκτικό χρόνο-ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα του 1:00:80. Σημειώνεται πως η Ελλάδα είχε 5 χρόνια να κερδίσει τον αντίστοιχο πανευρωπαϊκό τίτλο.

Το skai.gr, συνάντησε τον 16χρονο, που τον αποκαλούν «παιδί θαύμα» στην Αλεξανδρούπολη, στο ΟΑΚΑ, όπου πραγματοποιεί τις τελευταίες προπονήσεις του πριν αναχωρήσει την Τετάρτη για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Στον περιορισμένο του διαθέσιμο χρόνο, ο Βαγγέλης Ντούμας, που είδωλό του είναι ο κολυμβητής Άνταμ Πίτι, δήλωσε ενθουσιασμένος για τη συμμετοχή του και έτοιμος να διαγωνιστεί.

- Είσαι το νεότερο μέλος της ελληνικής αποστολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Πώς αισθάνεσαι; Είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα;

Σίγουρα είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Το ονειρευόμουν από πολύ μικρός να συμμετάσχω στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν υπήρχε σχεδιασμός για φέτος για μια τέτοια επίδοση και για τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήρθε. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος και ανυπομονώ.

- Δεν υπήρχε σχεδιασμός, δηλαδή;

Ο κύριος μου στόχος φέτος ήταν το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα εφήβων, στην πορεία ήρθε μια πολύ καλή επίδοση, η οποία μου έδωσε την πρόκριση με τη σκυταλοδρομία. Είναι κάτι πολύ ευχάριστο και προμηνύει πολύ καλές επιδόσεις για το μέλλον.

- Από πού επηρεάστηκες; Πότε ήρθες σε επαφή με την κολύμβηση και πώς ξεκίνησε το όνειρό σου να συμμετάσχεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες;

Πιστεύω κάθε αθλητής που στοχεύει ψηλά, ονειρεύεται να συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες με την Εθνική του ομάδα. Με τον αθλητισμό ήρθα σε επαφή σε ηλικία τριών ετών, όταν η μητέρα μου με έγραψε στο κολυμβητήριο και από τότε δεν έχω σταματήσει να κολυμπάω. Η μητέρα μου επίσης ήταν κολυμβήτρια αλλά σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Εμένα άργησε να εκδηλωθεί το ταλέντο μου συνδυάστηκε με σκληρή δουλειά με ευκαιρίες που μου έχουν δοθεί και τις έχω εκμεταλλευτεί.

- Πώς είναι η καθημερινότητά σου; Μπορείς να περιγράψεις μια «τυπική» ημέρα σου;

Η καθημερινή δυσκολία είναι οι προπονήσεις και ο συνδυασμός με το σχολείο. Οι προπονήσεις είναι αρκετά δύσκολες με πολλές εντάσεις αλλά πιστεύω ό,τι γίνεται αξίζει και είναι για το καλύτερο. Όταν έχω προπόνηση πριν το σχολείο ξυπνάω 05:00 το πρωί πηγαίνω 05:30 στο κολυμβητήριο, κάνω την προπόνησή μου. Φεύγω κατά τις 07:30, πηγαίνω στο σπίτι, ετοιμάζομαι, τρώω πρωινό, πάω σχολείο. Τελειώνω 14:10 και 15:00 είμαι πάλι στο κολυμβητήριο για δεύτερη προπόνηση. 18:00 έχω φύγει και μετά ανάλογα αν έχω κάποιο μάθημα ή φροντιστήριο. Πέρα από την κολύμβηση θέλω να ασχοληθώ με τα οικονομικά πιο πολύ αλλά έχω καιρό ακόμη. Θα δείξει.

- Ακούγεται ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα. Τελικά, ένα μεγάλο κατόρθωμα έχει και μεγάλες θυσίες;

Έχει πολύ μεγάλες θυσίες. Θυσιάζεις τον ελεύθερό σου χρόνο τους φίλους σου, αλλά αν είναι κάτι που θέλεις πραγματικά να πετύχεις δε σε νοιάζει το τι θα θυσιάσεις αρκεί να φτάσεις τον στόχο σου. Έχω βέβαια χρόνο να δω τους φίλους μου, αλλά όχι όσο θα ήθελα. Δεν μου λείπουν πράγματα, πιστεύω ότι ο χώρος που βρίσκομαι είναι ακριβώς εκεί που θέλω να είμαι. Δεν έχω κανένα παράπονο.

Κλείνοντας, ο Βαγγέλης Ντούμας είπε ότι όταν «μπαίνει στην πισίνα ηρεμεί, δεν σκέφτεται τίποτα και κάνει αυτό που πρέπει». Ανέφερε ότι: «Προετοιμάζομαι ψυχολογικά, έχω μάθει να ελέγχω τον εαυτό μου, να κυριαρχώ το μυαλό μου και να μπαίνω με τη σωστή νοοτροπία μέσα να κολυμπήσω. Θέλει να έχεις χρόνο με τον εαυτό σου, να τα έχεις καλά με τον εαυτό σου και αυτό οδηγεί σε ένα καλό αποτέλεσμα».

