Παναθηναϊκός και ΑΕΚ πήραν το βραβείο για τις κορυφαίες εμφανίσεις της εβδομάδας

Οι μεγάλες νίκες του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ κόντρα σε Μπέτις και Τσέλιε αντίστοιχα, αναδείχτηκαν ως οι κορυφαίες εμφανίσεις της εβδομάδας σε Europa και Conference League.
Η UEFA έδωσε αυτό το άτυπο βραβείο μέσα από τα social media, τόσο στον Παναθηναϊκό όσο και στην ΑΕΚ.
Οι μεν πράσινοι με τη σπουδαία εμφάνιση και νίκη με σκορ 1-0 απέναντι στην Μπέτις στη φάση των «16» του Europa League, παίρνοντας προβάδισμα πρόκρισης για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.
Οι δε κιτρινόμαυροι με τη νίκη... πρόκριση επί της Τσέλιε με σκορ 4-0 μέσα στη Σλοβενία, παίρνοντας από τώρα το εισιτήριο για τους «8» του Conference League.
