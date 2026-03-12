Ο Παναθηναϊκός φόρεσε το ευρωπαϊκό του κοστούμι και παρ' ότι έπαιζε με 10 πάίκτες από το 58', κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στην ισπανική Μπέτις, στο ΟΑΚΑ, με εύστοχο κτύπημα πέναλτι του Ταμπόρδα στο 88'.

Οι «πράσινοι» πάλεψαν με όλες τις δυνάμεις τους, έπαιξαν σωστά και έξυπνα και διέσπασαν την ισπανική άμυνα λίγα λεπτά πριν τη συμπλήρωση του 90άλεπτου.

Στο μυαλό των κόουτς:

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεδομένων των απουσιών λόγω καρτών, τραυματισμών, αλλά και όσων βρίσκονται εκτός ευρωπαϊκής λίστας, τοποθέτησε στο 3-4-2-1 τον Λαφόν στα γκολπόστ, με τον Καλάμπρια δεξιά στην τριπλέτα των στόπερ, τον Κάτρη αριστερά και τον Ίνγκασον ανάμεσά τους.

Ο Ζαρουρί τοποθετήθηκε ως δεξιός φουλ μπακ, ο Κυριακόπουλος αριστερά και ο Ρενάτο με τον Τσέριν στα χαφ. Ο Τετέι ήταν ο φορ του Παναθηναϊκού, με τον Ταμπόρδα και τον Πελίστρι στις πτέρυγες.

Η Μπέτις είχε τον Πάου Λόπεθ στα γκολπόστ, τον Αϊτόρ Ρουιμπάλ δεξιά στην άμυνα, τον Ροντρίγκες αριστερά και το δίδυμο των στόπερ ήταν αυτό των Νατάν και Ντιέγκο Γιορέντε.

Ο Φορνάλς στη μεσαία γραμμή είχε στηρίγματα τους Σέρχι Αλτιμίρα και Μαρκ Ρόκα, ενώ, η τριπλέτα της Μπέτις στην επίθεση είχε τους Άντονι, Κόουτσο και Εζαλζουλί.

Το ματς:

Ήταν δύσκολο εξ αρχής; Ναι. Έπρεπε να είναι προετοιμασμένος κατάλληλα ο Παναθηναϊκός και να μην επηρεαστεί από την εικόνα που παρουσίασε η Μπέτις στο πρωτάθλημα με το rotation και τα όσα ανέφεραν οι Ισπανοί για τη μεγάλη απουσία του Ίσκο; Ασφαλώς. Κατάφερε το «τριφύλλι» να δείξει ότι πνευματικά και αγωνιστικά ήταν έτοιμο να τα βάλει με τους Ανδαλουσιάνους; Κι εδώ ναι. Προφανώς και η επιθετική τριπλέτα των Άντονι, Κόουτσο και Εζαλζουλί ήταν επικίνδυνη, αλλά ο Κάτρης, ο Ίνγκασον, ο Καλάμπρια κι ένας τρομερά σταθερός και αποφασιστικός Λαφόν εξουδετέρωσαν τους κινδύνους.

Μάλιστα, ο κίπερ του Παναθηναϊκού ήταν σε τέτοια βραδιά που ενέπνεε εμπιστοσύνη στους συμπαίκτες του. Οι Ρενάτο και Τσέριν στα χαφ ζορίστηκαν αρκετά, αν και ίσως να μην ήταν παιχνίδι που θα περίμενε κανείς το σύνολο του Μπενίτεθ να έχει κατοχή. Ο Τετέι έδωσε τις μάχες του, κάπου χάθηκε, κάπου επιχειρούσε με τα σπριντ να φανεί απειλητικός, ο Κυριακόπουλος από αριστερά ήταν ο συνήθης δημιουργός άγχους για τον αντίπαλο, αλλά εκεί ο Αϊτόρ Ρουιμπάλ είχε απαντήσεις από τη δεξιά πλευρά της άμυνας των Ανδαλουσιάνων.

Τελικές είχαν αμφότερες οι ομάδες στο πρώτο μέρος, 1-2 πιο κλασσικές η Μπέτις με τον Κόουτσο Ερνάντεθ, αλλά ο Παναθηναϊκός στεκόταν αξιοπρεπέστατα και ευρωπαϊκά. Και έδωσε ακόμα καλύτερη συνέχεια στο δεύτερο ημίχρονο. όπου προσπάθησε να σπάσει το μοτίβο της κατοχής από την Μπέτις, αλλά στο 58’ ήρθε η «ψυχρολουσία». Ο Ζαρουρί αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα μέσα σε ελάχιστα λεπτά, αν και η απόφαση για την αποβολή κρίνεται αρκετά υπερβολική, σε μαρκάρισμα που έκανε στον Εζαλζουλί από αριστερά…

Κι όμως, ακόμα και με παίκτη λιγότερο, ο Παναθηναϊκός σαν να… απέκτησε μομέντουμ από αυτή τη φάση και τόλμησε πολύ περισσότερο. Και έβγαλε αντίδραση. Και έδειξε στην Μπέτις πόσο υπολογίσιμος αντίπαλος είναι. Και αφού άντεξε και αφού μπλόκαρε τις επιθέσεις της ομάδας του Πελεγκρίνι κι αφού είχε κοιτάξει… στην ψυχή την αντίπαλό του, της έκανε και τη ζημιά!

Ο Σφιντέρσκι στο 83’ αντικατέστησε τον Τετέι, αμέσως βρέθηκε στην περιοχή, δέχθηκε μαρκάρισμα από τον Γιορέντε και ο Μαρτσίνιακ έστω και με τρομερή καθυστέρηση ειδοποιήθηκε από τον VAR να δει τη φάση! Έδωσε το πέναλτι, απέβαλε τον Γιορέντε, ο Ταμπόρδα εκτέλεσε εύστοχα κι έκανε το 1-0 για τον ευρω-Παναθηναϊκό στο 88ο λεπτό, για το τρομερό αβαντάζ ενόψει της ρεβάνς στο «Καρτούχα»!

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Καλάμπρια, Κάτρης, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Ζαρουρί, Τσέριν (83’ Σιώπης), Ρενάτο, Τετέι (83’ Σφιντέρσκι) Ταμπόρδα (94’ Σαντίνο), Πελίστρι (92’ Τζούριτσιτς)

Μπέτις: Πάου Λόπεθ, Ρουιμπάλ, Γιορέντε, Νατάν (46’ Βαλεντίν Γκόμες), Ροντρίγκες (68’ Ζούνιορ Φίρπο), Σέρχι Αλτιμίρα (79’ Ντεόσα), Φορνάλς (89’ Μπάρτρα), Μαρκ Ρόκα, Άντονι, Κόουτσο, Εζαλζουλί (68’ Ρικέλμε)

