Ο Παναθηναϊκός έδινε απόψε το πιο απαιτητικό παιχνίδι της σεζόν και μάλιστα… μακράν του δευτέρου, απέναντι στην Τσέλσι, παρότι το ματς διεξήχθη στο κατάμεστο Ολυμπιακό στάδιο.

Με τους οπαδούς του «τριφυλλιού» να γεμίζουν το ΟΑΚΑ για τρίτη φορά μέσα σε διάστημα δύο μηνών, να στηρίζουν όσο το επέτρεπε το ματς και… παραπάνω, αλλά να φεύγουν «ξενερωμένοι», μετά την βαριά ήττα της ομάδας του με 4-1 από τους Λονδρέζους!

Δεν «παίζει μπάλα», δυστυχώς, όμως, ο κόσμος, πόσο μάλλον απέναντι σε μια ομάδα τόσο ποιοτική, τόσο ανώτερη και τόσο ικανή, που μπόρεσε να παρακάμψει την δύναμη της έδρας και να φύγει από την Αθήνα με ένα εντυπωσιακό «διπλό», ενδεικτικό όλων των παραπάνω…

Μια ήττα που οδηγεί τον Παναθηναϊκό ξανά σε εσωστρέφεια -και μάλιστα πολύ μεγάλη- συνιστά πισωγύρισμα, τόσο σε αγωνιστικό όσο και ψυχολογικό επίπεδο, ενώ καθιστά σαφές ότι η ομάδα του Ντιέγκο Αλόνσο έχει να διανύσει… τεράστιο δρόμο, παρότι έχει μπροστά της άλλα τέσσερα παιχνίδια για τη League Phase του Conference League.

Σε ό,τι αφορά στα του ματς; Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός, λένε, με τους «πράσινους» να μπαίνουν πολύ δυνατά, χτυπώντας κυρίως από την αριστερή τους πλευρά, με τους Πελίστρι-Μλαντένοβιτς, αλλά και τη βοήθεια του Ουναΐ ενίοτε.

Δεν έβαλαν το γκολ που θα τους έδινε φτερά στα πόδια, ωστόσο. Αντιθέτως, έκαναν ένα λάθος -από τα… πολλά που θα ακολουθούσαν- το οποίο πλήρωσαν ακριβά. Λάθος του Γεντβάι, προφανώς και πρωτίστως, αλλά και των Σένκεφελντ-Κώτσιρα σε δεύτερο χρόνο.

Έτσι βρέθηκαν σε αμυντική ανισορροπία, πράγμα ανεπίτρεπτο σε αυτό το επίπεδο και με… αυτή την αντίπαλο, για να έρθει το 0-1, στο 22' στην πρώτη φάση της Τσέλσι. Και αν περίμενε κανείς ότι θα άφηναν πίσω τους την… κακιά στιγμή, όχι μόνο δεν το έκαναν αλλά επηρεάστηκαν υπέρ το δέον.

Οι «μπλε» πήραν τον έλεγχο από εκείνο το σημείο κράτησαν την μπάλα με χαρακτηριστική ευκολία στην κατοχή τους, δεν απειλήθηκαν καθόλου, ενώ είχαν την ευκαιρία να φτάσουν και σε ένα δεύτερο τέρμα.

Το ματς διήρκησε, επί της ουσίας, μόλις 49'. Μέχρι, δηλαδή, να γίνει και το 0-2, με την Τσέλσι να βρίσκει με το… καλημέρα ένα ακόμα γκολ, αυτή την φορά με τον Κώτσιρα να μην μπορεί να αμυνθεί επαρκώς.

Στη συνέχεια, το δεύτερο ημίχρονο ήταν… ως μη γενόμενο, με το δεκάλεπτο που ακολούθησε, μάλιστα, να μετατρέπεται σε ολική κατάρρευση του Παναθηναϊκού, μετά από το νέο μπαράζ λαθών.

Αρχικά με το αυτογκόλ του Μαξίμοβιτς, ουσιαστικά, αλλά και στη συνέχεια με το χέρι του Μαντσίνι να οδηγούν στο βαρύτατο 0-4 και στην πιο βαριά εντός έδρας των Κυπελλούχων Ελλάδας στην ιστορία τους στα ευρωπαϊκά Κύπελλα, έως εκείνη την ώρα!

Το γράψαμε και προηγουμένως: Όσο πιο «χοντρά» τα λάθη, τόσο και πιο… ακριβά πληρώνονται και η Τσέλσι το απέδειξε στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Με το γκολ του Πελίστρι και δη μετά από ωραίο συνδυασμό, να σώζει τα προσχήματα, κυρίως επειδή απέτρεψε το αρνητικό ρεκόρ που αναφέραμε παραπάνω, αλλά… τίποτα άλλο.

Μακάρι, βέβαια, να ήταν το γόητρο το μεγάλο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό. Προφανώς μετράει και ο τρόπος που χάνεις... Το «θέμα» που υπάρχει είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό, δυστυχώς,όμως! Σε επίπεδο στόχου πρόκρισης, πέραν του ενός πόντου σε δύο ματς, έχει και μια μεγάλη διαφορά τερμάτων εναντίον του.

Γιατί, σύμφωνοι, η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα είναι το μεγάλο φαβορί για την κούπα, όμως τόσο μεγάλη ήττα ενδέχεται να αποβεί και καταδικαστική, ειδικά με την μορφή διεξαγωγής της διοργάνωσης…

Παράλληλα, αυξάνει κατακόρυφα και τον δείκτη δυσκολίας του επόμενου αγώνα, με αντίπαλο τον Άρη. Με το ηθικό στα… Τάρταρα, τους «κίτρινους» να είναι στα πάνω τους και τη σημασία του κυριακάτικου ματς στο ΟΑΚΑ ούτως ή άλλως μεγάλη, πλέον το «πρέπει» είναι understatement!

Πάντως, αν κρίνουμε και από το γεγονός ότι ο Αλόνσο παράταξε την ομάδα του με αρκετές αλλαγές -απέναντι ξαναγράφουμε στην… Τσέλσι, ακόμα και με την second unit- βάζοντας ουσιαστικά και «βασικούς» αλλά και «αναπληρωματικούς», προφανώς τον ενδιέφερε περισσότερο ο Άρης.

Σε κάθε περίπτωση, ο Παναθηναϊκός αποδείχτηκε πολύ κατώτερος της περίστασης, βγάζοντας μια εικόνα που δεν συνάδει με την δική του ποιότητα. Για να είμαστε ειλικρινείς, βέβαια, η αλήθεια είναι πως ακόμα δεν έχουμε δει σε ένα ολόκληρο 90λεπτο αυτή την εικόνα!

Είτε μιλάμε για τα σαφώς πιο εύκολα παιχνίδια της Stoiximan Super League, είτε για τους δεδομένα πιο απαιτητικούς αγώνες της Ευρώπης, όπου ήταν μεν καλή -δεδομένων των εκάστοτε συνθηκών- στα προκριματικά, αλλά και πάλι κατά διαστήματα. Σε επιμέρους τομείς, με λιγοστή βελτίωση και με συγκεκριμένα προβλήματα, τα οποία υφίστανται ακόμα στα τέλη Οκτώβρη…

