Conference League: Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής - Οι αήττητοι

Εκτός από την Τσέλσι που επικράτησε πολύ εύκολα του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ με 4-1, άλλες πέντες ομάδες έκαναν το «2Χ2» στη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League και συνεχίζουν μαζί στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Ο λόγος για τις Φιορεντίνα (4-2 με ανατροπή στην έδρα της Σεντ Γκάλεν), Γιαγκελόνια (2-0 εύκολα την Πετροκούμπ), Γκιμαράες (2-1 την Τζουγκάρντεν στη Σουηδία), Χαρτς (2-0 την Ομόνοια) και Ραπίντ Βιέννης (1-0 τη Νόα). Τη συντριβή με 5-1 απ' τη σλοβενική Τσέλιε γνώρισε η Μπασακσεχίρ του Δημήτρη Πέλκα, ο οποίος σημείωσε το μοναδικό γκολ της ομάδας του, ενώ με 1-0 πέρασε απ' την έδρα του ΑΠΟΕΛ, η Μπόρατς Μπάνια Λούκα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 2ης αγωνιστικής στη League Phase του Conference League έχουν ως εξής:

Βίκινγκουρ (Ισλανδία) - Σερκλ Μπριζ (Βέλγιο) 3-1

(17΄ Σιγκούρπαλσον, 76΄ Ντζούριτς, 83΄ Βατνχάμερ - 16΄ Ολάιγκμπε)

ΑΠΟΕΛ (Κύπρος) - Μπόρατς Μπάνια Λούκα (Βοσνία/Ερζεγοβίνη) 0-1

(63΄ Σάβιτς)

Τσέλιε (Σλοβενία) - Μπασακσεχίρ (Τουρκία) 5-1

(5΄ Σβέτλιν, 30΄ Μπρινιτς, 34΄ Σέσλαρ, 51΄, 77΄ Κούτσις - 75΄ Πέλκας)

Τζουργκάρντεν (Σουηδία) - Γκιμαράες (Πορτογαλία) 1-2

(62΄ Στένσον - 58΄ Μανού, 79΄ Σάντος)

Γάνδη (Βέλγιο) - Μόλντε (Νορβηγία) 2-1

(24΄ Φαντιγκά, 90΄+5΄ Μπράουν - 78΄ Νταέλι)

Χαρτς (Σκωτία) - Ομόνοια (Κύπρος) 2-0

(16΄ Φόρεστ, 23΄ Σπίταλ)

Γιαγκελόνια (Πολωνία) - Πετροκούμπ (Μολδαβία) 2-0

(69΄, 72΄ Πουλουλού)

Λαρν (Βόρεια Ιρλανδία) - Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία) 1-4

(48΄ Γκάλαχερ - 3΄ Μπερνς, 24΄Κέλι, 30΄ αυτ. Κοσγκρόουβ, 54΄ Μπερκ)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) - Τσέλσι (Αγγλία) 1-4

(69΄ Πελίστρι- 22΄, 55΄ Ζοάο Φέλιξ, 48΄ Μούντρικ, 59΄ πέν. Ενκουκού)

Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία) - Νόα (Αρμενία) 1-0

(31΄ Μπέλιο)

Σεντ Γκάλεν (Ελβετία) - Φιορεντίνα (Ιταλία) 2-4

(23΄ Μαμπιμπί, 62΄ Γκόρτλερ - 50΄ Μαρτίνες Κουάρτα, 54΄, 69΄ Ικονέ, 90΄+3΄ Γκόσενς)

Μπέτις (Ισπανία) - Κοπεγχάγη (Δανία) 22:00

Ελσίνκι (Φινλανδία) - Ντιναμό Μινσκ (Λευκορωσία) 22:00

Μλάντα Μπόλεσλαβ (Τσεχία) - Λουγκάνο (Ελβετία) 22:00

Ολίμπια Λιουμπλιάνα (Σλοβενία) - Λίντσερ (Αυστρία) 22:00

Πάφος (Κύπρος) - Χαϊντενχάιμ (Γερμανία) 22:00

Δε Νιου Σέιντς (Ουαλία) - Αστάνα (Καζακστάν) 22:00

Μπάτσκα Τόπολα (Σερβία) - Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία) 22:00

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.