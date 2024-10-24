Conference League: Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής - Οι αήττητοι

Εκτός από την Τσέλσι που επικράτησε πολύ εύκολα του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ με 4-1, άλλες πέντες ομάδες έκαναν το «2Χ2» στη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League και συνεχίζουν μαζί στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Ο λόγος για τις Φιορεντίνα (4-2 με ανατροπή στην έδρα της Σεντ Γκάλεν), Γιαγκελόνια (2-0 εύκολα την Πετροκούμπ), Γκιμαράες (2-1 την Τζουγκάρντεν στη Σουηδία), Χαρτς (2-0 την Ομόνοια) και Ραπίντ Βιέννης (1-0 τη Νόα). Τη συντριβή με 5-1 απ' τη σλοβενική Τσέλιε γνώρισε η Μπασακσεχίρ του Δημήτρη Πέλκα, ο οποίος σημείωσε το μοναδικό γκολ της ομάδας του, ενώ με 1-0 πέρασε απ' την έδρα του ΑΠΟΕΛ, η Μπόρατς Μπάνια Λούκα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 2ης αγωνιστικής στη League Phase του Conference League έχουν ως εξής:
Βίκινγκουρ (Ισλανδία) - Σερκλ Μπριζ (Βέλγιο) 3-1
(17΄ Σιγκούρπαλσον, 76΄ Ντζούριτς, 83΄ Βατνχάμερ - 16΄ Ολάιγκμπε)
ΑΠΟΕΛ (Κύπρος) - Μπόρατς Μπάνια Λούκα (Βοσνία/Ερζεγοβίνη) 0-1
(63΄ Σάβιτς)
Τσέλιε (Σλοβενία) - Μπασακσεχίρ (Τουρκία) 5-1
(5΄ Σβέτλιν, 30΄ Μπρινιτς, 34΄ Σέσλαρ, 51΄, 77΄ Κούτσις - 75΄ Πέλκας)
Τζουργκάρντεν (Σουηδία) - Γκιμαράες (Πορτογαλία) 1-2
(62΄ Στένσον - 58΄ Μανού, 79΄ Σάντος)
Γάνδη (Βέλγιο) - Μόλντε (Νορβηγία) 2-1
(24΄ Φαντιγκά, 90΄+5΄ Μπράουν - 78΄ Νταέλι)
Χαρτς (Σκωτία) - Ομόνοια (Κύπρος) 2-0
(16΄ Φόρεστ, 23΄ Σπίταλ)
Γιαγκελόνια (Πολωνία) - Πετροκούμπ (Μολδαβία) 2-0
(69΄, 72΄ Πουλουλού)
Λαρν (Βόρεια Ιρλανδία) - Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία) 1-4
(48΄ Γκάλαχερ - 3΄ Μπερνς, 24΄Κέλι, 30΄ αυτ. Κοσγκρόουβ, 54΄ Μπερκ)
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) - Τσέλσι (Αγγλία) 1-4
(69΄ Πελίστρι- 22΄, 55΄ Ζοάο Φέλιξ, 48΄ Μούντρικ, 59΄ πέν. Ενκουκού)
Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία) - Νόα (Αρμενία) 1-0
(31΄ Μπέλιο)
Σεντ Γκάλεν (Ελβετία) - Φιορεντίνα (Ιταλία) 2-4
(23΄ Μαμπιμπί, 62΄ Γκόρτλερ - 50΄ Μαρτίνες Κουάρτα, 54΄, 69΄ Ικονέ, 90΄+3΄ Γκόσενς)
Μπέτις (Ισπανία) - Κοπεγχάγη (Δανία) 22:00
Ελσίνκι (Φινλανδία) - Ντιναμό Μινσκ (Λευκορωσία) 22:00
Μλάντα Μπόλεσλαβ (Τσεχία) - Λουγκάνο (Ελβετία) 22:00
Ολίμπια Λιουμπλιάνα (Σλοβενία) - Λίντσερ (Αυστρία) 22:00
Πάφος (Κύπρος) - Χαϊντενχάιμ (Γερμανία) 22:00
Δε Νιου Σέιντς (Ουαλία) - Αστάνα (Καζακστάν) 22:00
Μπάτσκα Τόπολα (Σερβία) - Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία) 22:00
