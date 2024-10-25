Θρύλος στο Μάλμε και φουλ για πρόκριση

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-2-3-1 παρέταξε τη Μάλμε ο Χένρικ Ρίντστρεμ, επιλέγοντας να διαφοροποιήσει το κλασικό 4-4-2. Στην εστία ο Ντάλιν και οι Στρίγκερ, Ρέσλερ, Γιάνσον, Μπουζανέλο στην τετράδα της άμυνας. Γιόνσεν, Πένια στα χαφ, με τους Αλί, Λουκιλί, Μπολίν στη μεσοεπιθετική τριπλέτα, ενώ στην κορυφή βρέθηκε ο Μποτχάιμ.

Ίδια διάταξη και από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό, επιλέγοντας συνταγή Μπράγκα. Στο τέρμα ο Τζολάκης, έχοντας τους Κοστίνια, Ρέτσο, Κάρμο και Ορτέγκα στην άμυνα.

Ο Έσε με τον Μουζακίτη στον άξονα, με τους Ροντινέι, Τσικίνιο και Ζέλσον να κινούνται πίσω από τον προωθημένο Ελ Κααμπί.

Το ματς

Εξαιρετική εκκίνηση από τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι. Μόλις στο 3’ ο Μουζακίτης σέντραρε και ο Κοστίνια πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι που πέρασε πάνω από την εστία, ενώ στο 10ο λεπτό ο Ζέλσον άγγιξε το γκολ αλλά η σουτάρε που εξαπέλυσε από τα 20 και πλέον μέτρα σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι. Η ατυχία χτύπησε τους «ερυθρόλευκους», με τον Ορτέγκα να αποχωρεί με τραυματισμό και τον Πιρόλα να περνά στη θέση του. Μια αλλαγή που όπως φάνηκε, πάντως, έφτιαξε ανασταλτικά τους Πειραιώτες.

Ο Μπολίν στο 12’ με ένα διαγώνιο σουτ που δεν βρήκε στόχο απείλησαν για πρώτη και μοναδική φορά στο ημίχρονο, με τον Ολυμπιακό τρία λεπτά μετά να έχει ευκαιρία με το πλασέ του Τσικίνιο που μπλόκαρε ο Ντάλιν. Οι Πειραιώτες συνέχιζαν με πατημένο το γκάζι, είχαν φάση ένας εναντίον ενός στο 19’ αλλά Ελ Κααμπί και Ζέλσον δεν την τελείωσαν όπως θα έπρεπε. Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έπνιγε με το πρέσινγκ τους Σουηδούς, δεν τους επέτρεπε να κυκλοφορήσουν σωστά την μπάλα και με άλλο ένα κλέψιμο ήρθε το δίκαιο προβάδισμα.

Ήταν το 30ό λεπτό με τον Ζέλσον να κλέβει, να αδειάζει με υπέροχη ντρίμπλα δύο αντιπάλους και να κάνει την κούρσα. Έπαιξε την κατάλληλη στιγμή κάθετα και ο Ελ Κααμπί με άψογο τελείωμα εκτέλεσε τον Ντάλιν για το 1-0. Στο 33’ ο Τσικίνιο έκανε αδύναμο πλασέ, με τους Πειραιώτες συνολικά να είναι ανώτεροι και να πηγαίνουν στο ημίχρονο με προβάδισμα στο σκορ.

