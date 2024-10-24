Λογαριασμός
Αλόνσο: «Η Τσέλσι εκμεταλλεύτηκε τα λάθη μας - Έχουμε 4 ματς ακόμη»

Στα σημεία τα οποία ήταν καθοριστικά για την έκβαση του αγώνα με την Τσέλσι μίλησε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ντιέγκο Αλόνσο, μετά το τέλος της αναμέτρησης

Ήταν πάνω απ' τις δυνάμεις του. Ήταν ένα εξαιρετικό τεστ, μεν, αλλά απέναντι σε κλαμπ τεράστιου βεληνεκούς, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να φανεί ανταγωνιστικός απέναντι στην Τσέλσι στο ΟΑΚΑ και ηττήθηκε 4-1.

Ο Ντιέγκο Αλόνσο μίλησε μετά το τέλος του ματς και στάθηκε στα λάθη που έκανε η ομάδα του στο δεύτερο ημίχρονο, τα οποία ήταν καθοριστικά για να πάρουν μεγάλο προβάδισμα οι «μπλε».

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντιέγκο Αλόνσο:

«Στο πρώτο μέρος μπήκαμε καλά. Κάναμε ένα λάθος και δεχθήκαμε γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη μας και σκόραραν ακόμη τρία γκολ. Αυτό συνέβη απόψε.

Έχουμε τέσσερα ματς ακόμη, 2 εντός που πρέπει να κερδίσουμε και να πάρουμε και βαθμό έξω για να συνεχίσουμε τη διαδικασία».

Πηγή: sport-fm.gr

