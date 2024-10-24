Αλόνσο: «Η Τσέλσι εκμεταλλεύτηκε τα λάθη μας - Έχουμε 4 ματς ακόμη»

Ήταν πάνω απ' τις δυνάμεις του. Ήταν ένα εξαιρετικό τεστ, μεν, αλλά απέναντι σε κλαμπ τεράστιου βεληνεκούς, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να φανεί ανταγωνιστικός απέναντι στην Τσέλσι στο ΟΑΚΑ και ηττήθηκε 4-1.



Ο Ντιέγκο Αλόνσο μίλησε μετά το τέλος του ματς και στάθηκε στα λάθη που έκανε η ομάδα του στο δεύτερο ημίχρονο, τα οποία ήταν καθοριστικά για να πάρουν μεγάλο προβάδισμα οι «μπλε».



Αναλυτικά όσα είπε ο Ντιέγκο Αλόνσο:



«Στο πρώτο μέρος μπήκαμε καλά. Κάναμε ένα λάθος και δεχθήκαμε γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη μας και σκόραραν ακόμη τρία γκολ. Αυτό συνέβη απόψε.



Έχουμε τέσσερα ματς ακόμη, 2 εντός που πρέπει να κερδίσουμε και να πάρουμε και βαθμό έξω για να συνεχίσουμε τη διαδικασία».

