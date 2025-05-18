Παναθηναϊκός: Η πρόβλεψη του Μάικ Τζέιμς για τον ημιτελικό με την Φενέρ

Λίγες ημέρες έμειναν για το Final Four της Euroleague και οι τέσσερις ομάδες προετοιμάζονται για αυτό.
Ο Μάικ Τζέιμς μίλησε στο podcast Euroleague and friends και σχολίασε τον ημιτελικό του Τριφυλλιού με τη Φενέρ.
Φυσικά σχολίασε τον αγώνα της δικής του ομάδας κόντρα στον Ολυμπιακό αλλά και τον Βασίλη Σπανούλη.
Περισσότερα στο paopantou.gr
Πηγή: skai.gr
