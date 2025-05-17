Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 29ο Κύπελλο της ιστορίας του, καθώς κυριάρχησε επί του ΟΦΗ με σκορ 2-0 στον τελικό του ΟΑΚΑ και εξασφάλισε το νταμπλ.

Μετά την αναμέτρηση, ο Μίλαν Ράσταβατς μίλησε στην κάμερα της COSMOTE TV για την εμφάνιση της ομάδας του στον τελικό, αλλά και για την ιστορική πορεία που κατάφερε να κάνει, παρά την ήττα.

«Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, άξιζε να κερδίσει γιατί ήταν καλύτερος σήμερα. Είμαι περήφανος για την ομάδα μας, τους παίκτες και κυρίως τους φιλάθλους μας, που ήρθαν μαζικά εδώ πέρα και μας υποστήριξαν 90 λεπτά. Το παιχνίδι δεν εξελίχθηκε καλά για εμάς, δεχθήκαμε γκολ νωρίς και ήρθαμε σε δύσκολη θέση.

Από εκεί και πέρα, όλα έγιναν πιο δύσκολα για εμάς, αλλά είμαι περήφανος για την εικόνα μας. Ήταν μία συναισθηματική στιγμή για εμάς, τέτοιες ευκαιρίες δεν έρχονται πολύ συχνά. Αυτό δείχνει όμως γιατί φτάσαμε μέχρι εδώ φέτος», ανέφερε αναλυτικά ο Σέρβος τεχνικός.

