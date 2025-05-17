Kυπελλούχος και... νταμπλούχος στα 100 του χρόνια ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε 2-0 του ΟΦΗ στον τελικό με γκολ των Ελ Κααμπί και Γιάρεμτσουκ, κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο τη φετινή σεζόν!

Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν μετά το τέλος του ματς ήταν τρομερές και το κοντράστ των συναισθημάτων εμφανές με τους «ερυθρόλευκους» ευτυχισμένους να πανηγυρίζουν τον δεύτερο φετινό τίτλο και τους Κρητικούς, απογοητευμένους να «αδειάζουν» και να ξεσπούν σε κλάματα!

Ωστόσο η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς, έλαβε τα συγχαρητήρια από τους νταμπλούχους Ελλάδας την στιγμή που οι παίκτες πήγαιναν να πάρουν τα μετάλλιά τους, αφού οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού έκαναν pasillo και τους χειροκρότησαν για την πορεία και την προσπάθεια τους στον τελικό!



