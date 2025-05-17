Ο Κέντρικ Ναν ήρθε στην Ευρώπη το φθινόπωρο του 2023, και έκτοτε αποτελεί κατά γενική ομολογία έναν από τους κορυφαίους, αν όχι τον κορυφαίο, παίκτες στην Ευρώπη.

Πριν από λίγο καιρό, είχε υπάρξει φημολογία πως ο Αμερικανός γκαρντ προσεγγίστηκε από την Εθνική Τουρκίας ώστε να αγωνιστεί ως νατουραλιζέ, ωστόσο ο Εργκίν Αταμάν διέψευσε αυτή την πληροφορία. Παρόλα αυτά, ο γκαρντ του Παναθηναϊκού όχι μόνο επιβεβαίωσε αυτή την πληροφορία, αλλά αποκάλυψε πως είχε αντίστοιχη πρόταση και από την Ελλάδα!

«Ναι, υπήρξαν προσφορές στο τραπέζι. Να παίξω για την εθνική ομάδα της Ελλάδας ή για την εθνική ομάδα της Τουρκίας. Υπήρξαν προτάσεις και από τις δύο» ανέφερε αναλυτικά ο Αμερικανός, που πρόσθεσε: «Όλα είναι ακόμη στον αέρα. Δεν έχω πάρει ακόμη κάποια απόφαση, για να είμαι ειλικρινής. Υπάρχει χρόνος γι’ αυτό».

Υπενθυμίζουμε πως στην Εθνική Ελλάδας υπάρχουν ήδη ως νατουραλιζέ οι Τόμας Γουόκαπ, Τάιλερ Ντόρσεϊ και Ναζ Μήτρου-Λονγκ, με μόνο έναν εξ αυτών να μπορεί να αγωνίζεται στις διοργανώσεις κάθε φορά. Από την άλλη, στην Τουρκία υπάρχουν ο Σέιν Λάρκιν και ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς. Όπως και να 'χει, ένας παίκτης σαν τον Ναν πάντα αποτελεί πόλο έλξης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.