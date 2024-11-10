Παναθηναϊκός: Η… οβίδα του Μπακασέτα «πλήγωσε» τη Λαμία - Στο -2 από την κορυφή

Τα βρήκε σκούρα αλλά… έκανε την δουλειά ο Παναθηναϊκός, καθώς κέρδισε με 1-0 τη Λαμία, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, στο Ολυμπιακό στάδιο.



Το νικητήριο τέρμα για το τριφύλλι»» πέτυχε ο ερχόμενος από τον πάγκο Μπακασέτας, με… άπιαστη απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 73’, ενώ η ομάδα της Φθιώτιδας έμεινε με παίκτη λιγότερο από το 50ο λεπτό, σωστά, λόγω της αποβολής του Ραντόνια, μετά από onfield review!



Έτσι, ο Παναθηναϊκός έκανε για πρώτη φορά φέτος δύο σερί νίκες στο πρωτάθλημα, έφτασε τους 19 πόντους και ανέβηκε στην πέμπτη θέση, όντας στο -2 από την πρώτη ΑΕΚ. Την ώρα που η Λαμία έχασε για δεύτερη διαδοχική αγωνιστική και έμεινε στους επτά βαθμούς ούσα ουραγός.







Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε με σύστημα 4-2-3-1, τον Ντραγκόφσκι κάτω από τα γκολπόστ, ενώ Βαγιαννίδης, Σένκεφελντ, Ίνγκασον και Μλαντένοβιτς ήταν οι τέσσερις της άμυνας. Αράο και Τσέριν ήταν οι δύο χαφ στον άξονα, με τους Μαντσίνι-Πελίστρι στα άκρα και τον Ουναΐ πίσω από τον Ιωαννίδη, που αποτέλεσε τον σέντερ φορ.



Η Λαμία από την άλλη «κατέβηκε» με σχηματισμό 3-4-3, τον Ρατόν στην εστία και τους Κοτζαμανίδη, Κορνέζο και Γιαννούτσο τριάδα στα μετόπισθεν. Ραντόνια, Μπίκοφ, Δοϊράνλης και Σαραμαντάς ήταν οι τέσσερις χαφ, ενώ οι Φουρτάδο-Λέικ αγωνίστηκαν στα «φτερά» του προωθημένου Βλαχομήτρου.



Το ματς:

Η Λαμία πίεσε ψηλά στο ξεκίνημα, θέλοντας να δυσκολέψει την ανάπτυξη του Παναθηναϊκού και τα κατάφερε, έχοντας παράλληλα κοντά τις γραμμές της, με αποτέλεσμα -παρά την κατοχή της μπάλας από πλευράς αντιπάλου- να μην αφήσει χώρους και ως εκ τούτου να μην απειληθεί.



Με τους «πράσινους» να μεταφέρουν μεν εύκολα το παιχνίδι στο απέναντι μισό του γηπέδου, αλλά χωρίς να φτιάχνουν μια καλή συνεργασία, ή έστω να γίνεται μια ατομική ενέργεια, για να φτάσουν και σε τελική προσπάθεια.



Αντιθέτως, ήταν οι φιλοξενούμενοι εκείνοι που κατέγραψαν την πρώτη ευκαιρία, στο 17’, όταν ο Φουρτάδο έκανε το γύρισμα από τα αριστερά για τον Βλαχομήτρο, αλλά ο Ντραγκόφσκι έδιωξε με γροθιές!



Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να αναπτυχθεί από τα άκρα, ανεπιτυχώς, έψαξε με βαθιές μεταβιβάσεις τον Ιωαννίδη στη συνέχεια, επίσης χωρίς τύχη και χρειάστηκε να φτάσουμε στο 27ο λεπτό για να βρει την πρώτη του φάση...



Καθώς από το γύρισμα του Ιωαννίδη από δεξιά στην περιοχή, η μπάλα πήγε στον Μαντσίνι, ακολούθως στον Ουναΐ ο οποίος σούταρε με δύναμη, για να αποκρούσει δύσκολα σε κόρνερ ο Ρατόν.



Ενώ στο 34’, από εκτέλεση φάουλ του Μλαντένοβιτς από τα δεξιά, ο Ιωαννίδης έκανε μια κεφαλιά, αλλά ήταν αδύναμη και κατέληξε στην αγκαλιά του Ρατόν.



Το «μοτίβο» του αγώνα παρέμεινε αμετάβλητο στη συνέχεια, με τους γηπεδούχους να έχουν την επόμενη καλή τους στιγμή στο 42ο λεπτό, όταν ο Πελίστρι έκλεψε την μπάλα κοντά στην αντίπαλη περιοχή, σύγκλινε και σούταρε, για να διώξει με υπερένταση σε κόρνερ ο Ρατόν!

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε πιο δυναμικά στο δεύτερο μέρος, ενώ αποκόμισε και αριθμητικό πλεονέκτημα στο 50’, με την αποβολή του Ραντόνια, με την χρήση VAR, με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Ο Ουναΐ εκτέλεσε πολύ ωραία το φάουλ που κέρδισε ο Πελίστρι, αλλά ο Ρατόν έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ, στην αμέσως επόμενη φάση, ενώ ένα ακόμα σουτ του Ουναΐ υπό καλές προϋποθέσεις, τρία λεπτά μετά, πέρασε άουτ.

Ο Λεωνίδας Βόκολος άλλαξε την διάταξη της ομάδας του σε 5-3-1, βάζοντας τον Σάντμπεργκ, με τον Ρουί Βιτόρια να «επεμβαίνει» εξίσου γρήγορα, περνώντας Τετέ και Μπακασέτα αντί των Σένκεφελντ-Μαντσίνι, με τον Αράο να οπισθοχωρεί στα στόπερ, για να γίνει πιο επιθετικό το «τριφύλλι».



Η… λύτρωση για τον Πορτογάλο τεχνικό και την ομάδα του ήρθε, εν τέλει από τα πόδια του Μπακασέτα, με τον αρχηγό της Εθνικής Ελλάδας να εξαπολύει μια… φωτοβολίδα και να στέλνει την μπάλα συστημένη στα δίχτυα του ανήμπορου να αντιδράσει αυτή την φορά Ρατόν, για το 1-0, στο 73’!

Με τον Βιτόρια να προχωράει σε διαχείριση στη συνέχεια, μέσω νέων αλλαγών και τον Παναθηναϊκό να έχει στα τελευταία λεπτά κι άλλες ευκαιρίες για να «καθαρίσει» πιο εύκολά τη νίκη.



Βλέποντας τη Λαμία να απειλεί μόνο στο 85’, στην κόντρα, με το χλιαρό πλασέ του Φουρτάδο, την ώρα που εκείνος είχε δύο κεφαλιές με τους Γερεμέγεφ και Αράο να αστοχούν μετά από ισάριθμες εκτελέσεις κόρνερ του Τετέ και το 1-0 να μένει έως το τέλος.

MVP: Προφανώς από τη στιγμή που πέρασε στο παιχνίδι στο 59’ και με την φοβερή εκτέλεση φάουλ ήταν εκείνος που… λύτρωσε την ομάδα του, το βραβείο πάει ασυζητητί στον Τάσο Μπακασέτα.







Η «σφυρίχτρα»: Το γεγονός ότι ο διαιτητής Τσακαλίδης χρειάστηκε την παρέμβαση του VARίστα Τσαγκαράκη για να δει την κόκκινη κάρτα στον Ραντόνια, δείχνει άγνοια κανονισμού και συνιστά… πρόβλημα για όλους!







Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόφσκι. Βαγιαννίδης, Σένκεφελντ (59' Τετέ), Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς (78' Μαξ), Αράο, Τσέριν, Ουναΐ (89' Μαξίμοβιτς), Μαντσίνι (59' Μπακασέτας), Ιωαννίδης (78' Γερεμέγεφ), Πελίστρι.



Έμειναν στον πάγκο: Λοντίγκιν, Πάλμερ-Μπράουν, Κώτσιρας, Νίκας.



Λαμία (Λεωνίδας Βόκολος): Ρατον, Γκοτζαμανίδης, Κορνέζος, Γιαννούτσος, Σαραμαντάς (76' Μέκιτς), Ραντόνια, Μπίκοφ, Δοϊρανλης, Φουρτάδο, Βλαχομήτρος (64' Βιτλής), Λέικ (53' Σάντμπεργκ).



Έμειναν στον πάγκο: Κόστιτς, Αντράντε, Ενρίκες, Αθανασακόπουλος, Σιμόνι, Τερεζίου.



Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής).



Βοηθοί: Μιχάλης Παπαδάκης (Ηρακλείου), Άγγελος Κολλιάκος (Αθηνών).



4ος διαιτητής: Δημήτρης Μπεκιάρης (Κορίνθου).



VAR: Πέτρος Τσαγκαράκης (Χανίων).

