Παναθηναϊκός: Κρατάει τη νίκη και πάει στη διακοπή για να επανέλθει… δριμύτερος

Ο Παναθηναϊκός έκανε το… αυτονόητο σήμερα (10/11) το απόγευμα, καθώς κέρδισε με 1-0 τη Λαμία, στο Ολυμπιακό στάδιο, παρότι τα… χρειάστηκε, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο.



Είναι, βέβαια, τόσο αυτονόητη αυτή η νίκη για το «τριφύλλι» που συνιστά μόλις για πρώτη φορά στην Stoiximan Super Legaue την δεύτερη «κολλητή» του, για να μην ξεχνιόμαστε…



Προφανώς, όλοι θα ήθελαν να έρθει το «τρίποντο», με μια σαφώς καλύτερη εμφάνιση από αυτή που έκανε ο Παναθηναϊκός. Θα έπρεπε, κιόλας!



Ωστόσο, στην παρούσα φάση και έτσι όπως είναι τα πράγματα, όσο κλισέ και αν φαντάζει, αυτό που μετράει είναι πρώτα και πάνω από όλα η νίκη. Βαθμοί χρειάζονται, διαδοχικές επικρατήσεις για να κερδίσει χρόνο, να πάρει ψυχολογία και να μπει στο... σωστό δρόμο, όλος ο οργανισμός.



Αφήστε, δε, που με αυτά και με αυτά, ο Παναθηναϊκός απέχει πλέον μόλις δύο πόντους από τους πρωτοπόρους ΑΕΚ, Άρη και Ολυμπιακό στη βαθμολογία…

Το επισημαίνουμε ξανά: ειδικά στα πρώτα 45 λεπτά της αναμέτρησης με την ομάδα της Φθιώτιδας, η απόδοση της ομάδας του Ρουί Βιτόρια ήταν όχι μακριά από το αναμενόμενο, αλλά, πιθανότατα, η... χειρότερη δυνατή!



Χωρίς καλές επιλογές στο επιθετικό τρίτο, έχοντας να αντιμετωπίσει ένα πολύ καλά διαβασμένο αντίπαλο, που ήξερε τα τρωτά του σημεία και ήθελε να εκμεταλλευτεί το κακό μομέντουμ της, με πόδια «βαριά» και ηθικό… καταρρακωμένο, δεν μπόρεσε να φτιάξει ούτε μια συνεργασία της προκοπής. Απείλησε δε μόνο με μακρινά σουτ, παρότι είχε την κατοχή της μπάλας σε ποσοστό 64%-36%.



Το δεύτερο μέρος ήταν μια άλλη υπόθεση, ωστόσο. Αφενός το δυνατό ξεκίνημα, αποτέλεσμα του οποίου ήταν και η αποβολή του Ραντόνια, αφετέρου οι… ενέσεις ποιότητας από τον πάγκο, έφεραν το πολυπόθητο 1-0 και μαζί το τόσο σημαντικό «τρίποντο».



Προφανώς, τα φώτα πέφτουν πάνω στον Τάσο Μπακασέτα και την τρομερή απευθείας εκτέλεση φάουλ, σαν… πέναλτι για τον ίδιο. Δικαίως, αφού μιλάμε για το νικητήριο γκολ, με τον αρχηγό της Εθνικής μας να μπαίνει μάλιστα και αλλαγή στο ματς, για να το «καθαρίσει» με μια ατομική ενέργεια, μια εκτέλεση της υψηλής του κλάσης!





Ωστόσο, μια ειδική μνεία αξίζει και ο Αζεντίν Ουναΐ, καθώς ο Μαροκινός χαφ -που πάλι κατέβαινε αρκετά χαμηλά στο πρώτο ημίωρο για να φτιάξει το παιχνίδι της ομάδας του ανεπιτυχώς- είχε ενεργή συμμετοχή σε αρκετά καλά πράγματα που συνέβησαν.



Κατέγραψε την κάθετη στην αποβολή που κέρδισε ο Φακούντο Πελίστρι, είχε μια πολύ καλή απευθείας εκτέλεση φάουλ που λίγο έλειψε να καταλήξει σε γκολ και γενικώς βρέθηκε… παντού!

Λύθηκαν, θα ρωτήσει κανείς, όλα τα προβλήματα του Παναθηναϊκού μετά από αυτή τη νίκη; Προφανώς και… όχι, είναι η απάντηση! Δεν θα γινόταν άλλωστε να συμβεί κάτι τέτοιο, για πολλούς και διάφορους λόγους.



Δίνει, ωστόσο, τη δυνατότητα στον Βιτόρια, στους συνεργάτες του και στους ποδοσφαιριστές των Κυπελλούχων Ελλάδας την δυνατότητα να πάνε απερίσπαστοι στην διακοπή του πρωταθλήματος.



Προφανώς, θα υπάρξουν «απώλειες» των διεθνών παικτών σε αυτό το διάστημα των δύο εβδομάδων. Όμως, το γεγονός ότι θα υπάρξει η ευκαιρία να δουλέψουν άπαντες δίχως τον… βραχνά των διαδοχικών αγώνων, τριών μέσα σε 10 ημέρες για την ακρίβεια από όταν ανέλαβε ο 54χρονος τεχνικός, αν μη τι άλλο είναι εξίσου σημαντικό με τους τρεις βαθμούς!



Στο χέρι όλων είναι να την εκμεταλλευτούν στο έπακρο δυνατό, να δουλέψουν πάνω στις δεδομένες αδυναμίες που υπάρχουν, ο Βιτόρια να περάσει ένα μέρος από τα «θέλω» του και η επάνοδος στο πρωτάθλημα να βρει τον Παναθηναϊκό… δριμύτερο, αρχής γενομένης από το Αγρίνιο και την «πονηρή» αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό.

