Παναθηναϊκός: Με Μαντσίνι-Πελίστρι και άλλες δύο αλλαγές η ενδεκάδα κόντρα στη Λαμία

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Λαμία στο Ολυμπιακό στάδιο, για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League.



Με τον Ρουί Βιτόρια να καταλήγει στους ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού» που θα ξεκινήσουν στο βασικό σχήμα απέναντι στην ομάδα της Φθιώτιδας. Κάνοντας τέσσερις αλλαγές σε σχέση με το πρόσφατο ματς κόντρα στην Τζουργκάρντεν και χρησιμοποιώντας πάλι στην 11άδα τους Σένκεφελντ, Τσέριν, Μαντσίνι και Πελίστρι.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί με σύστημα. Ο Ντραγκόφσκι θα καθίσει στο τέρμα, με τους Βαγιαννίδη, Σένκεφελντ, Ίνγκασον και Μλαντένοβιτς τετράδα στην άμυνα. Αράο και Τσέριν θα αγωνιστούν στον άξονα, ενώ οι Μαντσίνι-Πελίστρι στα άκρα και ο Ουναΐ πίσω από τον Ιωαννίδη που είναι στην κορυφή της επίθεσης.Παράλληλα, στοντου «τριφυλλιού» θα είναι οι Λοντίγκιν, Μαξ, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Μαξίμοβιτς, Κώτσιρας, Νίκας και Γερεμέγεφ.

