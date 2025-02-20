H ώρα της πρόκρισης έφτασε! Ο Παναθηναϊκός έχει… ραντεβού με τους 16 του Conference League και δεν πρέπει να το χάσει. Το παιχνίδι με τη Βίκινγκουρ αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τους Πράσινους του Ρουί Βιτόρια, που θέλουν να σβήσουν μία και καλή την ήττα στο Ελσίνκι. Η νίκη και η πρόκριση στην αποψινή ρεβάνς του ΟΑΚΑ είναι μονόδρομος για έναν σύλλογο που είναι συνυφασμένος με τις μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές. O Παναθηναϊκός θέλει, μπορεί και πρέπει να προκριθεί!

Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης για τα playoffs του Conference League μεταξύ Παναθηναϊκού και Βίκινγκουρ.

Δείτε ΕΔΩ LIVE τον αγώνα Παναθηναϊκός - Βίκινγκουρ στο sport-fm.gr

Σε ό,τι αφορά την 11αδα ο Ρουί Βιτόρια βάζει τον Μαξίμοβιτς στο κέντρο της άμυνας δίπλα στον Ινγκασον, προτιμώντας την εμπειρία του Σέρβου χαφ από τον Φικάι, ενώ, αν παραστεί η ανάγκη, μπορεί να έρθει από τον πάγκο και ο Αράο.

Παράλληλα, επιστρέφει στην κορυφή της επίθεσης ο Φώτης Ιωαννίδης.

Γκολ για τον Παναθηναϊκό, μπήκε από τον Μλαντένοβιτς στο 70' ενώ στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων και δευτερόλεπτα πριν την παράταση, ο Τετέ σκοράρει και στέλνει τον Παναθηναϊκό στην επόμενη φάση!

