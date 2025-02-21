Από την κλήρωση που έγινε προέκυψαν αμφίρροπα ματς στους «16» του Champions League, με φαβορί, αλλά και ισορροπημένα ζευγάρια, στα οποία φυσικά υπάρχει και ελληνικό στοιχείο.

Η Κλαμπ Μπριζ του Βαγγέλη Παυλίδη θα έχει την ευκαιρία να βρεθεί στα προημιτελικά του θεσμού, αν αποκλείσει σε διπλές αναμετρήσεις την Άστον Βίλα! Από την άλλη θα υπάρξε... ριμέικ του τρομερού 5-4 της Μπαρτσελόνα στην Μπενφίκα, αφού οι «μπλαουγκράνα» κληρώθηκαν με την ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη!

Επιπλέον υπάρχουν «εμφύλιοι» με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ρεάλ Μαδρίτης να παίζει με τη «συμπολίτισσα» Ατλέτικο, ενώ η πρωταθλήτρια Γερμανίας, Λεβερκούζεν θα κοντραριστεί με την Μπάγερν Μονάχου!

Ντερμπάρα στο Παρίσι, αφού η Παρί Σεν Ζερμέν θα «μετρηθεί» με τη Λίβερπουλ του Κώστα Τσιμίκα, ενώ το «παζλ» συμπληρώνουν τα Ντόρτμουντ-Λιλ, Αϊντχόφεν-Άρσεναλ και Φέγενορντ-Ίντερ.

Τα πρώτα ματς θα διεξαχθούν στις 4 και τις 5 Μαρτίου, ενώ μια εβδομάδα μετά (7 & 12/3) θα διεξαχθούν οι ρεβάνς!

Τα ζευγάρια της φάσης των «16»:

Κλαμπ Μπριζ-Άστον Βίλα

Ντόρτμουντ-Λιλ

Ρεάλ Μαδρίτης-Ατλέτικο

Mπάγερν Μονάχου-Μπάγερ Λεβερκούζεν

Αϊντχόφεν-Άρσεναλ

Φέγενορντ-Ίντερ

Παρί-Λίβερπουλ

Μπενφίκα-Μπαρτσελόνα

