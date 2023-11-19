Παναθηναϊκός: Η έρευνα για στόπερ «ογκόλιθο» και η αναμονή για επιστροφή των διεθνών

Την προετοιμασία του στο... άδειο «Γεώργιος Καλαφάτης» του Κορωπίου ενόψει της δύσκολης εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Άρη συνεχίζει ο Παναθηναϊκός.

Οι «πράσινοι» που δεν επαναπαύονται παρά τη διακοπή, δοκιμάζουν αρκετά πράγματα στις προπονήσεις, παρά το γεγονός ότι οι Βαγιαννίδης, Ιωαννίδης. Σπόραρ, Τσέριν, Βέρμπιτς, Τζούριτσιτς και Μλαντένοβιτς απουσιάζουν λόγω των υποχρεώσεων με τις εθνικές τους ομάδες, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να έχει... λίστα προγράμματος πρωταθλητισμού. Οι προαναφερθέντες, θα επιστρέψουν ως την Πέμπτη στο Κορωπί και μετά από μια μικρή αποφόρτιση θα μπουν κατευθείαν σε mood... πρωταθλήματος ξανά.

Φυσικά, το φλέγον θέμα, δεν είναι άλλο από την απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού «ογκόλιθου». Δεδομένα οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» αναζητούν έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος θα έρθει στην ομάδα για να διεκδικήσει θέση βασικού και δεν θα είναι απλή αναφορά στο φύλλο αγώνα και στις αποστολές.

Το σίγουρο είναι ότι προεργασία και έρευνα αγοράς έχει γίνει και ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να έχει τον νέο ποδοσφαιριστή στο Κορωπί στις αρχές Ιανουαρίου, ώστε να προλάβει να εγκλιματιστεί και να υιοθετήσει την ταυτότητα και τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας.

Σε ό,τι αφορά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για το Κύπελλο υπάρχει αναμονή αφού αυτό ενδέχεται να αλλάξει ημερομηνία καθώς αφενός στις 6 Δεκεμβρίου είναι η επέτειος του θανάτου Γρηγορόπουλου και αφετέρου την επομένη (7/12) είναι προγραμματισμένη η επίσκεψη του προέδρου της Τουρκίας Ερντογάν στην Ελλάδα.

Τέλος, τις επόμενες ημέρες θα υπάρχει οριστική εξέλιξη και με το αν ο Χουάνκαρ θα καταφέρει εν τέλει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

