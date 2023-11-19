Εμπαπέ: «Αστεία τα 300 γκολ, άλλοι έχουν 850»

Καμία πρόθεση να... φρενάρει δεν έχει ο Κιλιάν Εμπαπέ, που με το χατ-τρικ που πέτυχε στο 14-0 της Γαλλίας επί του Γιβραλτάρ έφτασε τα 300 γκολ σε ηλικία 24 ετών. Ο ίδιος δήλωσε μετά τον αγώνα πως δεν θεωρεί ότι έχει πετύχει και κάτι... σπουδαίο.

«Είναι απλώς μέρος της δουλειάς. Υπάρχουν μερικοί παίκτες που σκόραραν 800 ή 850 γκολ στην καριέρα τους. Τα 300 είναι απλά αστεία. Πρέπει να συνεχίσω και να βελτιώνομαι τόσο για την ομάδα όσο και για την εθνική ομάδα», ήταν τα λόγια του φορ της Παρί.

