Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Ανατροπή μεγατόνων στην Ρεν και εξελίξεις που αφορούν τους πράσινους

Το ρεπορταζ των προηγούμενων ημερών ανέφερε ότι θα υπάρξει στήριξη στο πρόσωπο του Μπρούνο Ζενεσιό, από την διοίκηση της ομάδας  

Παναθηναϊκός: Ανατροπή μεγατόνων στην Ρεν και εξελίξεις που αφορούν τους πράσινους

Μάλιστα το ρεπορταζ της έγκυρης γαλλικής ιστοσελίδας RMC, αναφέρει ότι οι διοικούντες της Ρεν έχουν ήδη καταλήξει τον αντικαταστάτη του Μπρούνο Ζενεσιό. 

Πρόκειται για τον Ζουλιέν Στέφαν, ο οποίος κάθισε ξανά στον πάγκο της ομάδας από το 2018 έως το 2021, έχοντας αναδείξει τον Καμαβινγκά. Θυμίζουμε ότι η Ρεν βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση, αφού έχει μείνει στην 13η θέση της Ligue 1 μετά από 12 αγωνιστικές, εν αντιθέσει με τον όμιλο του Europa league που βρίσκεται στην κορυφή του έκτου ομίλου στον οποίο βρίσκεται και ο παναθηναϊκός.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr 

Πηγή: paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΠΑΟ Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark