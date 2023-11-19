Παναθηναϊκός: Ανατροπή μεγατόνων στην Ρεν και εξελίξεις που αφορούν τους πράσινους

Μάλιστα το ρεπορταζ της έγκυρης γαλλικής ιστοσελίδας RMC, αναφέρει ότι οι διοικούντες της Ρεν έχουν ήδη καταλήξει τον αντικαταστάτη του Μπρούνο Ζενεσιό.

Πρόκειται για τον Ζουλιέν Στέφαν, ο οποίος κάθισε ξανά στον πάγκο της ομάδας από το 2018 έως το 2021, έχοντας αναδείξει τον Καμαβινγκά. Θυμίζουμε ότι η Ρεν βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση, αφού έχει μείνει στην 13η θέση της Ligue 1 μετά από 12 αγωνιστικές, εν αντιθέσει με τον όμιλο του Europa league που βρίσκεται στην κορυφή του έκτου ομίλου στον οποίο βρίσκεται και ο παναθηναϊκός.

