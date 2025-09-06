Παναθηναϊκός: Η αρχηγική ομιλία του Μπακασέτα στα αποδυτήρια της Εθνικής

Ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας, Τάσος Μπακασέτας, πραγματοποίησε πριν από τον αγώνα με τη Λευκορωσία μια ενωτική και εμψυχωτική ομιλία προς τους συμπαίκτες του. Η παρέμβασή του είχε στόχο να ενισχύσει το ηθικό της ομάδας και να υπενθυμίσει σε όλους τη σημασία της ενότητας και της αφοσίωσης.
Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.
Πηγή: skai.gr
