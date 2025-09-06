Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Η αρχηγική ομιλία του Μπακασέτα στα αποδυτήρια της Εθνικής

Ο Μπακασέτας ενώνει την Εθνική πριν το ματς με τη Λευκορωσία 

Τάσος Μπακασέτας

Ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας, Τάσος Μπακασέτας, πραγματοποίησε πριν από τον αγώνα με τη Λευκορωσία μια ενωτική και εμψυχωτική ομιλία προς τους συμπαίκτες του. Η παρέμβασή του είχε στόχο να ενισχύσει το ηθικό της ομάδας και να υπενθυμίσει σε όλους τη σημασία της ενότητας και της αφοσίωσης.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εθνική Ομάδα ποδόσφαιρο Τάσος Μπακασέτας
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark