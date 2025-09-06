Eurobasket: Ξεκίνημα στα νοκ-άουτ με τα φαβορί και… ελληνικό ενδιαφέρον

Και τώρα αρχίζει το... καλό! Με τη φάση των ομίλων του Ευρωμπάσκετ να ολοκληρώνεται, η σπουδαία διοργάνωση περνάει πλέον στην επόμενη πίστα, όπου θα κριθούν όλα. Τα νοκ-άουτ του τουρνουά ξεκινούν στη Ρίγα, με τέσσερις αναμετρήσεις στο πρόγραμμα του Σαββάτου (06/09).

Το τζάμπολ στη φάση των «16» θα γίνει με την αναμέτρηση μεταξύ Τουρκίας και Σουηδίας. Πρόκειται για ένα ματσάρισμα με ξεκάθαρο φαβορί την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, που έκλεψε την παράσταση στον πρώτο γύρο, ούσα η μια εκ των δύο αήττητων εθνικών με ρεκόρ 5-0.

Πράγματι, οι Τούρκοι είχαν εντυπωσιακή παρουσία, νίκησαν μέχρι και τη Σερβία, και με ηγέτη τον Αλπερέν Σενγκούν βλέπουν μπροστά τους ένα ολοκάθαρο μονοπάτι προς την τετράδα, αφού αν προσπεράσουν το εμπόδιο της Σουηδίας, θα ακολουθήσει μία εκ των Βοσνίας και Πολωνίας.

Από την άλλη, οι Σκανδιναβοί πέρασαν από την... κλειδαρότρυπα με 1 νίκη σε 5 αγώνες, εκμεταλλευόμενοι το «δώρο» του Μαυροβουνίου στην τελευταία αγωνιστική. Με «αιχμή του δόρατος» τον NBAer Πέλε Λάρσον, η Σουηδία θα δώσει τη μάχη της, γνωρίζοντας πως έχει λιγοστές ελπίδες και έχοντας ήδη κάνει υπέρβαση με την παρουσία της στους «16».

H συνέχεια θα δοθεί με ένα ακόμη ζευγάρι που έχει ξεκάθαρο φαβορί. Η Γερμανία, δεύτερη αήττητη ομάδα του τουρνουά μαζί με την Τουρκία, θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Πορτογαλία, που έκανε την έκπληξη και πήρε το τέταρτο εισιτήριο από τον πολύ ζόρικο Α' Όμιλο.

Δίνοντας απίστευτες «παραστάσεις» με 4 κατοστάρες σε 5 αγωνιστικές, οι Γερμανοί έδειξαν πως για ακόμη μία φορά είναι έτοιμοι για μεγάλα πράγματα. Με τους Ντένις Σρέντερ και Φραντς Βάγκνερ ηγέτες, αλλά και μπόλικους πρωταγωνιστές γύρω τους, η ομάδα του Άλεξ Μουμπρού θέλει μετάλλιο και αναμένεται να μην έχει πρόβλημα να προκριθεί στους «8», όπου θα περιμένει ο νικητής του ζευγαριού Ιταλία-Σλοβενία.

Από την πλευρά τους, οι Ίβηρες επέστρεψαν σε μεγάλη διοργάνωση μετά από 14 χρόνια, και κατόρθωσαν να πάρουν δύο νίκες κόντρα σε Τσεχία και Εσθονία, κλείνοντας μία θέση στα νοκ-άουτ. Αυτό είναι μία υπέρβαση από μόνο του, με την Πορτογαλία του NBAer Νίμιας Κέτα να ετοιμάζεται να δώσει μάχη απέναντι σε ένα πολύ ανώτερο σύνολο, ελπίζοντας να φανεί ανταγωνιστική.

Το τρίτο ζευγάρι της ημέρας είναι και το πιο ανταγωνιστικό. Η Λιθουανία θα αντιμετωπίσει την οικοδέσποινα των νοκ-άουτ, Λετονία, σε ένα ντέρμπι της βαλτικής χωρίς ξεκάθαρο φαβορί. Μάλιστα, το ζευγάρι αυτό αφορά και την Ελλάδα, αφού αν η «γαλανόλευκη» προκριθεί, θα βρει μπροστά της τη νικήτρια χώρα στα προημιτελικά του τουρνουά.

Οι Λετονοί είχαν μία μάλλον απογοητευτική εικόνα, καθώς πέτυχαν μεν τρεις νίκες στον Α' Όμιλο, δεν μπόρεσαν όμως να σταθούν επάξια απέναντι σε Τουρκία και Σερβία. Η «λιέτουβα», από την πλευρά της, βγήκε δεύτερη στον Β' Όμιλο με ρεκόρ 4-1, όμως ο τραυματισμός του Ρόκας Γιοκουμπάιτις κατεβάζει πολύ το «ταβάνι» της.

Τα ματς του Σαββάτου ολοκληρώνονται με μία αναμέτρηση... αστέρων. Η Σερβία του Νίκολα Γιόκιτς θα έρθει αντιμέτωπη με τη Φινλανδία του Λάουρι Μάρκανεν, σε ένα ζευγάρι με πεντακάθαρο φαβορί, αλλά και ένα... άφοβο αουτσάιντερ ικανό για την έκπληξη.

Η Σερβία μπήκε στο τουρνουά ως η επιλογή των περισσότερων για την πιο πιθανή πρωταθλήτρια, ωστόσο δεν κατάφερε να τερματίσει στην κορυφή του Α' Ομίλου, γνωρίζοντας την ήττα από την Τουρκία στο ματς πρωτιάς. Η απώλεια του Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς φαίνεται να έριξε λίγο την ψυχολογία των «πλάβι», το ρόστερ τους όμως παραμένει πληρέστατο και απολύτως ικανό για μία πορεία μέχρι το τέλος του δρόμου.

Από την άλλη πλευρά, η Φινλανδία έχει στο δυναμικό της έναν από τους καλύτερους Ευρωπαίους παίκτες, τον Λάουρι Μάρκανεν, που είναι, όπως αναμενόταν, ένας εκ των κορυφαίων τριών σκόρερ της διοργάνωσης. Οι Φινλανδοί δεδομένα υστερούν σε σχέση με τη Σερβία, όμως θα διεκδικήσουν τις πιθανότητές τους, προερχόμενοι από μία καλή φάση ομίλων με ρεκόρ 3-2. Ο νικητής αυτού του ζευγαριού θα παίξει με όποιον προκριθεί μεταξύ Γαλλίας και Γεωργίας.

Aναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας:

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

Τουρκία – Σουηδία 12:00 (NovaSports Start)

Γερμανία – Πορτογαλία 15:15 (NovaSports Start, ΕΡΤ)

Λιθουανία – Λετονία 18:30 (NovaSports Start, ΕΡΤ)

Σερβία – Φινλανδία 21:45 (NovaSports Start)

