Παναθηναϊκός: Η αλλαγή του Ναν στο παιχνίδι του και οι αριθμοί του… ΝΒΑ

Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε σε όλα με τον Κέντρικ Ναν έως το καλοκαίρι του 2028 με το ΝΒΑ out να βγαίνει από το συμβόλαιο του παίκτη. Έτσι ο σταρ του ευρωπαϊκού μπάσκετ θα παραμείνει κάτοικος ΟΑΚΑ για τουλάχιστον 3 ακόμα. Ο Αμερικανός γκαρντ έδειξε με το… καλημέρα την ικανότητα του και έκανε τους φίλους του Τριφυλλιού να… ξετρελαθούν μαζί του.

