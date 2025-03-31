Ο πρόωρος αποκλεισμός του Στέφανου Τσιτσιπά από τον Σεμπάστιαν Κόρντα στους «32» του Miami Open δεν του στοίχισε. Απεναντίας, εκμεταλλευόμενος τις άσχημες πορείες των Ντανιίλ Μεντβέντεφ και Αντρέι Ρούμπλεφ, κέρδισε δύο θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη και ανέβηκε στο νούμερο 8.

Στην κορυφή παραμένει ο Γιανίκ Σίνερ, με τον Σάσα Ζβέρεφ και τον Κάρλος Αλκαράθ να ακολουθούν.

Δείτε την πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας λίστας:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.